Учеников нескольких школ эвакуировали из-за угрозы минирования

Сегодня утром неизвестные прислали сообщения о минировании на почту екатеринбургских муниципальных школ №1 (Верх-Исетский бульвар, 23) и №80 (улица Калинина, 48), а также одной частной школы.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что компетентные органы уже проводят проверку этих школ, дети и сотрудники эвакуированы.

«Так как школа №80 находится в настоящее время на реконструкции, дети этой общеобразовательной организации обучаются на базе школы №72, дети и сотрудники которой также эвакуированы», – добавили в департаменте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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