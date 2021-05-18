Эвакуированные из школ ученики вернулись к занятиям

В Екатеринбурге завершилась проверка школ, в которые сегодня утром поступили анонимные письма о минировании.

Как рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Катыхина, никаких подозрительных предметов не обнаружено, дети и учителя вернулись к занятиям.

Напомним, сегодня утром сообщения о минировании поступили в школы №1 и №80. Поскольку школа №80 сейчас на реконструкции, ее ученики временно посещают школу №72, которую тоже на всякий случай эвакуировали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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