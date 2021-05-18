Академик РАН заявил о возможности третьей волны Covid-19 в России

Президент Российского научного общества иммунологов и руководитель института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев спрогнозировал вероятность развития третьей волны Covid-19 в России. По его словам, сейчас в мире очень неравномерно идет вакцинация. Если в США привито уже 55% населения, то в России – только 9,1%. В среднем по странам вакцинация населения достигает 20%.

«Если к осени не будет 70-80%, то к ноябрю будет третья волна – генерализованная. Не так, как сейчас в Италии. Мы имеем в виду в мире. У нас в России третья волна пока не начиналась, но тревожные симптомы появляются: в Москве было 1200 новых случаев в сутки, сейчас 4000. По стране 16 мая 8554 случая Covid-19, а вчера уже более 9 тысяч новых заражений. Но регионы держатся. У нас проблема, что туристы возвращаются из Турции и стран Африки. Наплыв большой. А эти страны отличаются тем, что там опасные вирусы формируются. Мутации идут в сторону повышенной вирулентности вирусов. И если они хлынут на страну, то здесь изменения произойдут быстро», – сообщил Валерий Черешнев на пресс-конференции.

Добавим, что авиасообщение России с Турцией на данный момент ограничено, на африканский континент российские самолеты летают только в Занзибар.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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