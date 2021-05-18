Медики: большая часть екатеринбуржцев сегодня переносит Covid-19 с симптомами ОРВИ

Большинство болеющих коронавирусом в Свердловской области сегодня переносят его как ОРВИ. Пневмонии чаще всего развиваются у людей старше 65 лет, а осложнения – у людей с хроническими заболеваниями. При этом смертность стала ниже, по мнению врачей, это связано с тем, что они научились упреждать тяжелое течение болезни.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС член оперштаба по противодействию распространения коронавируса, ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«На последнем штабе прозвучало, что среди заболевших большинство переносят коронавирус с симптомами ОРВИ. Но число пневмоний среди лиц старше 65 лет велико. Группа повышенного риска – люди старше 65 лет, особенно имеющие хронические заболевания, хроническую сердечную недостаточность, перенесшие сосудистые катастрофы. Эти люди развертывают тяжелую клиническую картину – тяжелое поражение легких с длительной кислородозависимостью. Еще одна катастрофа – тромбоэмболические синдромы, тромбоэмболия легочной артерии, тромбозы конечностей, что, конечно, усугубляет картину», – рассказала Ольга Ковтун.

В целом в Свердловской области умирать от коронавируса, по словам Ковтун, стали меньше: если раньше регистрировали 20 летальных случаев в сутки, сейчас – около 10 (но на пике заболеваемости в сутки регистрировали до 400 больных, сейчас – 100, – прим. ред.). В том числе этого удалось добиться благодаря тому, что врачи научились прогнозировать возможные осложнения и действуют на опережение.

«В 40-й больнице, в инфекционном корпусе, работают наши сотрудники, доценты. Схемы лечения коронавируса уже отработаны. Сейчас действует 11-я редакция методических рекомендаций [Минздрава РФ для лечения Covid-19]. Идет анализ передовых практик, применяемых в Европе, разных странах. И все методы мы стараемся оценить и применить, – прокомментировала Ольга Ковтун. – Схема лечения принципиально не поменялась. Но врачи стали больше прогнозировать, работать на опережение и упреждение [осложнений]».

Структура смертности, по данным научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН академика Валерия Черешнева, не менялась и в мире.

«Смертность в целом понизилась, потому что мы научились с этим бороться. В основном, конечно, [умирают] люди 75-80 лет, люди с сопутствующими заболеваниями. При этом я смотрел работы коллег. Результаты вскрытия как-то обходятся стороной, чтобы [в них говорилось]: в такой-то возрастной группе – столько-то сопутствующих, в такой-то – столько-то. Но группы риска остались теми же самыми, хотя и были отдельные разговоры, что в Италии [начали умирать] 30-40-летние, но это на уровне сотен. А в мире умерших уже 3,5 миллиона человек».

Добавим, Валерий Черешнев также сообщил, что третья волна заболеваемости коронавирусом во всем мире может начаться к осени, если к тому времени не будет привито 60-70% населения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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