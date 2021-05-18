Депутаты разрешили свердловскому правительству еще взять в долг у государства

Свердловская область сможет получить новые кредиты из федерального бюджета, такую инициативу минфина одобрило сегодня заксо. Речь идет о дополнительных соглашениях к соглашению о получении займов из бюджета, конкретные суммы в них не указываются.

Как сообщил министр финансов региона Александр Старков, в 2015-2017 годах область получила в долг из федерального бюджета 21,3 млрд рублей для частичного покрытия дефицита бюджета. Сроки возврата были продлены до 2029 года. Новые кредиты пойдут на реструктуризацию долга, то есть ими будут замещать другие займы (более дорогие коммерческие кредиты, облигационные займы), по словам Старкова, госдолг не увеличится. Отвечая на вопросы депутатов, он пояснил, что Свердловская область на фоне остальных регионов по доле своих коммерческих кредитов выглядит «достаточно стабильно» – напомним, на совещании с членами правительства Владимир Путин упрекнул региональные власти в использовании дорогих коммерческих кредитов вместо более дешевых федеральных.

По последним опубликованным данным (на 1 апреля) госдолг Свердловской области составляет более 113 миллиардов рублей. Большая часть займов приходится на ценные бумаги – 66 миллиардов. Бюджетных кредитов – почти 34 миллиарда, а коммерческих – 12 миллиардов. На прошлой неделе стало известно, что минфин выпустит облигаций еще на 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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