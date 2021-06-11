Свердловская область возьмет 10 миллиардов в долг у банка «Россия»

Свердловская область подпишет контракты по получению новых коммерческих кредитов, которые пойдут на погашение дефицита бюджета. Регион берет в долг 10 миллиардов рублей сроком на 370 дней, обслуживание долга обойдется почти в 607 миллионов рублей. Кредитные линии откроет банк «Россия» – только он заявился на соответствующие аукционы.

Минфин Свердловской области публиковал восемь заявок: три на кредиты по 2 миллиарда, три на кредиты по миллиарду и две на суммы в полмиллиарда рублей. Все аукционы были опубликованы 18 мая, в тот же день, когда депутаты одобрили заявку министерства на получение новых коммерческих займов. Тогда министр финансов региона Александр Старков пояснял, что деньги нужны на расчеты за старые кредиты, которые брали под более высокий процент. он пообещал, что госдолг из-за этих займов не вырастет.

По последним опубликованным данным (на 1 апреля) госдолг Свердловской области составляет более 113 миллиардов рублей. Большая часть займов приходится на ценные бумаги – 66 миллиардов. Бюджетных кредитов – почти 34 миллиарда, а коммерческих – 12 миллиардов. При этом регион выпускает бонды еще на 20 миллиардов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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