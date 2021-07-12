Объем госдолга Свердловской области снизился

В Свердловской области снизился объем госдолга. К сегодняшнему дню он составляет 109 миллиардов рублей – в апреле сумма достигала 113 миллиардов.

В структуре госдолга региона большую часть составляют ценные бумаги – облигаций выпущено на 66 миллиардов рублей. Еще 33 миллиарда – это кредиты, полученные из бюджета РФ. Объем дорогих коммерческих кредитов регион сократил до 10 миллиардов рублей. Добавим, 10 миллиардов область брала в долг у банка «Россия» в июне, ими планировалось закрывать те займы, которые взяли раньше под более высокий процент.

Свердловская область также планирует новый выпуск облигаций – на 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

«Под водой и в ластах» – два студента из Екатеринбурга стали чемпионами мира. / Похолодание на Урале задержится на неделю. / У беспартийных кандидатов остался один день, чтобы выдвинуться в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»