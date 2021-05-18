Комитеты СФ одобрили кандидатуру Бориса Крылова на пост свердловского прокурора

Сегодня на совместном заседании трех профильных комитетов Совета Федерации Федерального собрания была одобрена предложенная президентом кандидатура на должность прокурора Свердловской области – первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

Как сообщается на сайте Новосибирской областной прокуратуры, Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 1997 года. Работал в различных должностях в прокуратуре города Томска и Томской области. С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия. 21 июня 2019 года Борис Крылов был назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области. Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Государственный советник юстиции III класса.

На ближайшем заседании Совета Федерации, 19 мая, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас доложит коллегам о решении комитетов по этому вопросу. После консультаций с Советом Федерации нового прокурора утвердит в должности президент.

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