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Среда, 19 мая 2021, 11:22 мск

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Борису Крылову остался один шаг до кресла свердловского прокурора (ФОТО)

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Андрей Клишас рассказал коллегам, что накануне на совместном заседании трех комитетов были одобрены все предложенные президентом кандидаты на пост прокуроров субъектов РФ.

Новый День: Борису Крылову остался один шаг до кресла свердловского прокурора (ФОТО)

Всего сенаторы рассмотрели семерых претендентов для работы в семи регионах, в том числе – первого заместителя прокурора Новосибирской области Бориса Крылова, которого Путин предложил назначить прокурором Свердловской области.

После получения информации об итогах консультаций с Советом Федерации нового прокурора утвердит в должности президент. Добавим, что сенаторы одобрили также кандидатуру на пост прокурора Челябинской области – Карена Габриеляна, который раньше занимал должность прокурора Республики Карелия.

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