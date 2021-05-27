В Свердловской области назначен новый прокурор

Борис Крылов стал новым прокурором Свердловской области. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин. Прокурор назначен на пятилетний срок. Этим же указом он освобожден от должности первого заместителя прокурора Новосибирской области.
Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 1997 года. Работал в различных должностях в прокуратуре города Томска и Томской области. С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия. 21 июня 2019 года Борис Крылов был назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области.
С 2011 года главным прокурором региона был Сергей Охлопков. Он подал в отставку в феврале этого года.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 27.05.21
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