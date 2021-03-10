Перед уходом в отставку прокурор Свердловской области получил награду от Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев наградил Сергея Охлопкова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Награда выдана за «особые заслуги в сфере социально-экономического развития» региона. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ожидается, что Сергей Охлопков уйдет с должности прокурора Свердловской области в ближайшее время. О его отставке известно с начала февраля, однако официального заявления пресс-служба еще не делала. По данным источников РИА «Новый День» в Генпрокуратуре, на Средний Урал могут прислать в рамках ротации кадров прокурора одной из северных территорий РФ.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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