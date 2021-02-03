Областной прокурор уходит в отставку через отпуск

Свердловскую область в ближайшее время ждёт замена регионального прокурора. Как сообщают источники агенства в надзорном ведомстве, Сергей Охлопков, исполняющий обязанности главы прокуратуры области с 2011 года уходит в отставку. Он написал заявление на отпуск с 4 февраля 2021 года и возвращаться на работу не намерен. По данным источников агенства, Охлопков, якобы, вообще больше не намерен работать – уходит на пенсию. При этом трудовой договор с Охлопковым подписан, практически, до ноября 2021 года.

По данным источников РИА «Новый День» в Генпрокуратуре, на Средний Урал могут прислать в рамках ротации кадров прокурора одной из северных территорий РФ.

Добавим, что отставка Охлопкова завершит череду ротаций в силовых и надзорных органах региона, по странному совпадению начавшихся после получивших мировую известность «скверных событий» 2019 года.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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