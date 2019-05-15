Годовщина «скверных» событий

В октябре 2019 года в Екатеринбурге прошел опрос
по размещению храма святой Екатерины.
Как и предсказывалось, победила площадка на месте Уральского приборостроительного завода
— с перевесом в 18% от числа участников она обошла второй вариант — площадку за Макаровским мостом. Как объявил председатель горизбиркома Вадим Антошин, за участок приборостроительного завода свой голос отдали 57,66%, это 56 008 человек. Площадку за Макаровским мостом выбрали 38 361 человек, 39,49%. Испортили опросный лист 2 774 человека — почти 3% участников опроса. После этого тема постепенно ушла из новостной повестки.
Возведение храма все еще не начато.