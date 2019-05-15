Истории Нового Дня
Годовщина «скверных» событий
хронология, оценки, последствия
Сегодня, 13 мая, исполняется ровно год с начала драматических событий в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, где меценаты планировали построить храм святой Екатерины. Решение вызвало недовольство со стороны части екатеринбуржцев, в городе прошла череда громких митингов, «скверные» события вышли на федеральный уровень, и в конце концов власти согласились на смену площадки строительства.
Сквер у театра драмы. 17 мая 2019 г.
Все заинтересованные лица относятся к конфликту тех дней по-разному, но стоит отметить, что за год их мнение не изменилось. «В конечном итоге все, что ни делается, — все к лучшему. Естественно, я сожалею, что все вышло так, как вышло, но на все воля Божия. Я считаю так», — отметил верующий житель Екатеринбурга Илья Будкевич. Возможно, в таком мнении есть свой смысл: если бы стройка началась в прошлом году, она наверняка была заморожена этой весной из-за эпидемии коронавируса.
Сквер у театра драмы. 16 мая 2019 г.
Юрист Ксения Бакланова, которая от имени группы «Парки и скверы Екатеринбурга» пыталась оспорить в суде решение гордумы об изменении градостроительного назначения участка в сквере, до сих пор жалеет, что это не удалось сделать. «Как юриста особенно меня расстраивает дело, которое мы проиграли в Свердловском областном суде. Суд просто прекратил его рассматривать, посчитав, что граждане не имеют никаких прав на территории общего пользования, включая парки. Надеюсь, что будут еще желающие „мобилизировать право“ и практика изменится — не только в Екатеринбурге, но и по всей стране», — сказала она.

Кроме того, Ксения напомнила, что губернатор Евгений Куйвашев обещал лично проконтролировать границы строительной площадки на месте приборостроительного завода, где будут возводить храм, — набережная и аллея не должны пострадать. Добавим, что стройка еще не только не началась, но и старое здание бывшего завода по-прежнему стоит на своем месте.
Политтехнолог Андрей Перла отмечает, что на эти события можно смотреть с двух точек зрения — местной, чисто ситуативной, и с точки зрения политологии. Первый взгляд: то, как действовали губернатор, мэр, в чем, собственно, была суть проекта, как складывалось взаимодействие власти с обществом.

«В целом власти вышли из конфликта с минимальными потерями. Нашли способ если не успокоить всех, то по крайней мере — компромисс. А компромисс, как мы знаем, — это когда все остались недовольны. Но ситуация так или иначе разрешилась, — считает Перла. — Есть и еще одна точка зрения — если смотреть в контексте всей страны.

И тут мы видим, что население все более чем-то недовольно, то в одном, то в другом регионе вспыхивают акции протеста. И все они выглядят случайными. Можно вспомнить Республику Коми с протестами против мусорного полигона, Самару, Владикавказ, где люди требовали отмены карантина. Все это звенья одной цепи. У населения накапливается недовольство, люди ищут в действиях властей и близких к ним бизнесменов корысть, хотя не факт, что это так. Вот Алтушкин — верующий человек, он, наверное, хотел сделать городу хорошо. Но ему не поверили. Мы видим недоверие к власти, видим, что ее намерения не воспринимаются.
Социальная стабильность под угрозой. Накапливающееся недовольство ищет выхода, а клапанов нет. То, что было в Екатеринбурге — звено в цепочке, которая опоясывает всю страну».
О том, как воспринимались события в Екатеринбурге со стороны, говорит Никита Маркелов, выпускающий редактор «Эхо Москвы — Саратов.
«Картинки и лозунги годовалой давности сегодня смотрятся и звучат как со страниц учебника истории — через запятую с кадрами «беспорядков» на Болотной площади или даже с лозунгами перестройки. Ряд совпадений вызвал цепную реакцию, результатом которой стал очередной эпизод гражданской войны в фейсбуке.

Мы — болельщики — втянулись в противоборство не потому, что идеализировали или демонизировали протестующих, но потому, что основной вопрос протестующих был адресован пустому месту. Свидетельство тому — административный паралич первых дней «стояния», расколдовать который удалось лишь президенту; после чего — волшебным образом! — даже у муниципальных властей хватило компетенций и полномочий решить вопрос. Заполнить собой пустоту.

Скверостояние вошло в историю как наглядная демонстрация надтреснутости политического строя, где и федерализм, и «вертикаль», и правовая система вообще — имеются не сами по себе, но лишь ad hoc.
«Новый День» напоминает, как развивались события год назад.
В понедельник, 13 мая 2019 года, утром, горожане, спешившие на работу, заметили, что сквер у театра драмы огородили забором с предупреждением о том, что проход закрыт. Люди сразу заподозрили, что выставленный забор означает начало строительства храма — ведь участок уже находится в аренде у ООО «Храм Святой Екатерины». Через несколько часов в парке прошла первая одиночная акция протеста: екатеринбурженка Алена Смышляева повалила одну из секций забора и залезла на дерево, откуда ее сняли полицейские.
Новость мгновенно облетела соцсети, и жители Екатеринбурга, протестующие против строительства храма, договорились вечером «выйти на прогулку». Собралось больше тысячи человек. Спустя некоторое время толпа положила забор и прорвалась на закрытую территорию. Защищать от горожан территорию будущего храма собрались спортивного вида молодые люди, среди которых легко узнавались бойцы, выступающие под эгидой РМК, и представители т.н. боёвки бывшего ОПС «Уралмаш». Между сторонами произошли столкновения.
Вечер 13 мая 2019. Стройплощадка в сквере у театра драмы
Ппротивостояние в сквере в ночь на 14 мая 2019 г.
Во вторник утром губернатор Евгений Куйвашев написал пост в инстаграме, предложив оппонентам сесть за стол переговоров. Он пригласил к себе в резиденцию по пять человек от обеих сторон. Екатеринбургская епархия провела брифинг, на котором высказала свою позицию: храму — быть, а разрушение заборов и призывы к физическому противоборству — недопустимы. Отбор делегатов на встречу с губернатором проходил непросто: многие видные общественники отказались от участия. Тем не менее, встреча состоялась и продолжалась более двух часов.
Одновременно горожане планировали в соцсетях новую «прогулку», а в сквер стягивалась полиция. По итогам переговоров к журналистам от имени областных властей вышел не Евгений Куйвашев, а его заместитель Сергей Бидонько. Итог оказался неутешителен: останавливать стройку никто не собирается. В результате вторая ночь протестов в сквере оказалась более жесткой по характеру, чем первая: правоохранительные органы перешли к решительным действиям, было задержано около 20 человек.
Утро среды принесло еще более неприятные новости: чуть ли не на рассвете полиция наведалась домой к тем, кто ходил к губернатору на переговоры. Хотя протест был стихийным, полиция заподозрила, что пришедшие на встречу и есть главные подстрекатели. Как только новость об этом разнеслась, стало ясно, что состоятся и третьи ночные бдения у «забора святой Екатерины». Накал страстей повышался. Еще средь бела дня жительница Санкт-Петербурга в знак протеста приковала себя к дереву в сквере велосипедной цепью.
Ночное стояние в среду, 15 мая, стало самым многочисленным. Первые несколько часов Екатеринбург проводил в разговорах, песнях, было очень мило. В 20:30 состоялся флешмоб: тысячи горожан подняли вверх руки со светящимися экранами смартфонов и скандировали «Скверу — быть!» и «Это наш город!». Но после девяти часов вечера, когда стемнело, акция перестала быть мирной. Силовики начали наступать, выжимая людей из сквера. Было задержано около 70 человек.
Противостояние в сквере. День третий — самый массовый. 15 мая 2019 г.
Протестующие и ОМОН. Сквер у театра драмы. 15 мая 2019 г.
На четвертые сутки непрерывных акций протеста в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Кирилл и медные короли Игорь Алтушкин и Андрей Козицын собрались на экстренное совещание в резиденции. Официально оно было посвящено «озеленению города». В тот же день ситуацию в Екатеринбурге прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, Песков заявил, что подобный сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях», а без них в Екатеринбурге не обошлось. Атмосфера накалялась. Вокруг сквера дополнительно к забору были поставлены рамки с металлоискателями.
Опрошенные «Новым Днем» политологи прогнозировали, что протест может затянуться на недели и месяцы. Видимо, поняли это и в Кремле. Вечером того же дня президент Владимир Путин заявил, что храм должен объединять, а не разъединять людей. «Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ: провести опрос — меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», — подчеркнул Путин.
Реакция на слова главы государства последовала незамедлительно. Вечером прямо в разгоряченную многотысячную толпу вышел глава Екатеринбурга Александр Высокинский и обещал, что в городе будет проведен опрос, а также пригласил активистов к себе. В пятницу вечером стало известно, что наиболее известные представители общественности приняли решение к мэру в субботу не ходить, так как это бесполезно. Ночь впервые за неделю прошла спокойно.
Утром в субботу к мэрии пришло около 60 горожан, не согласных с бойкотом, который объявили мэру другие активисты. Высокинский впустил всех. Собравшиеся обсуждали тонкости проведения референдума, а также стоит или не стоит убирать забор, когда вдруг пришла новость-молния – губернатор согласен рассмотреть возможность переноса храма в другое место. Митингов больше не было, забор вскоре снесли.
Встреча мэра с горожанами. 18 мая 2019 г.
Забор вокруг стройплощадки начинают сносить. 21 мая 2019 г.
Затем начались судебные разбирательства. Суды рассмотрели около сотни дел задержанных в ходе акций в сквере в Екатеринбурге, большинство получили штрафы в 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. За организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (2 ст. 20 КоАП) судили горожанку Анну Балтину, ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
В октябре 2019 года в Екатеринбурге прошел опрос по размещению храма святой Екатерины.
Как и предсказывалось, победила площадка на месте Уральского приборостроительного завода — с перевесом в 18% от числа участников она обошла второй вариант — площадку за Макаровским мостом. Как объявил председатель горизбиркома Вадим Антошин, за участок приборостроительного завода свой голос отдали 57,66%, это 56 008 человек. Площадку за Макаровским мостом выбрали 38 361 человек, 39,49%. Испортили опросный лист 2 774 человека — почти 3% участников опроса. После этого тема постепенно ушла из новостной повестки.

Возведение храма все еще не начато.
Над проектом работали:
Евгения Вирачева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Фото:
Фото агентство «Новый День»
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