Годовщина «скверных» событий

Политтехнолог Андрей Перла отмечает, что на эти события можно смотреть с двух точек зрения — местной, чисто ситуативной, и с точки зрения политологии. Первый взгляд: то, как действовали губернатор, мэр, в чем, собственно, была суть проекта, как складывалось взаимодействие власти с обществом.



«В целом власти вышли из конфликта с минимальными потерями. Нашли способ если не успокоить всех, то по крайней мере — компромисс. А компромисс, как мы знаем, — это когда все остались недовольны. Но ситуация так или иначе разрешилась, — считает Перла. — Есть и еще одна точка зрения — если смотреть в контексте всей страны.



И тут мы видим, что население все более чем-то недовольно, то в одном, то в другом регионе вспыхивают акции протеста. И все они выглядят случайными. Можно вспомнить Республику Коми с протестами против мусорного полигона, Самару, Владикавказ, где люди требовали отмены карантина. Все это звенья одной цепи. У населения накапливается недовольство, люди ищут в действиях властей и близких к ним бизнесменов корысть, хотя не факт, что это так. Вот Алтушкин — верующий человек, он, наверное, хотел сделать городу хорошо. Но ему не поверили. Мы видим недоверие к власти, видим, что ее намерения не воспринимаются.

Социальная стабильность под угрозой. Накапливающееся недовольство ищет выхода, а клапанов нет. То, что было в Екатеринбурге — звено в цепочке, которая опоясывает всю страну».

