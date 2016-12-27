Когда нельзя, но очень хочется

Можно: проводить многотысячный крестный ход

Крестным ходом до Ганиной Ямы во время Царских дней прошли около 10 тысяч человек, в шесть раз меньше обычного. Но это довольно много, учитывая, что это был конец июля, регион только отходил от первого пика заболеваемости. Летние веранды на тот момент заработали, но еще были закрыты музеи, фитнес-клубы, театрам было запрещено репетировать, а массовые мероприятия на улице даже с ограничением по количеству участников были еще запрещены. «Я считаю, что это все-таки лучше, чем если бы это памятное мероприятие приобрело характер стихийный», — объяснялся губернатор. В толпе люди шли и в масках, и без них. Ни о какой дистанции в полтора метра и речи не было.