Истории Нового Дня
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Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа
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Коронавирус давит на бизнес
Годовщина «скверных» событий
Когда нельзя, но очень хочется
Когда нельзя, но очень хочется
Дюжина нестыковок в коронавирусных запретах
Практически год Россия живет с оглядками на запреты, которые вводятся из-за коронавируса. Правила меняются часто, в Свердловской области губернатор подписал около полусотни версий «антиковидного» указа. Все это время в его инстаграме жители спрашивали, почему делать те или иные вещи можно, но почти такие же нельзя. Логика на самом деле не всегда прослеживалась. Мы составили карточки по итогам этого года, сравнивая явления одного порядка, случавшиеся примерно в одно и то же время.
Можно: устраивать массовые голосования в помещении
Провести голосование и изменить Конституцию, обнулив сроки нынешнего президента, хотели еще в апреле, но отложили из-за коронавируса — тогда весь мир был почти в панике. Но летом решили, что откладывать не стоит, опрос стартовал 25 июня, основным днем было 1 июля. Сразу после празднования отложенного 75-летия Победы. К голосованию даже привлекли ковидных пациентов, находящихся в «красных зонах».
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Нельзя: устраивать что-то массовое

В тот же период было запрещено проводить массовые мероприятия всех вариантов: культурные, зрелищные, досуговые, развлекательные, просветительские, спортивные… Ну, а заодно было невозможно получить плановую медпомощь, без работы сидели сотрудники ТЦ и ресторанов. Кстати, 1 июля, в основной день голосования запустили летники. Такое вот совпадение.
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Можно: проводить парад Победы. Дважды

Юбилей Победы — слишком серьезная и весомая дата, чтобы обращать внимание на коронавирус. Праздновали дважды. Сначала 9 мая, как и положено (режим полной самоизоляции, чтобы попасть на работу, нужна справка). Летали истребители и вертолеты, по улицам пустили колонну с исторической реконструкцией. Присутствие зрителей как бы запретили, но смотреть никто не мешал.
Второй раз отмечали 24 июня. Чиновники разрешили себе постоять плотным строем на трибунах, простых смертных пускали к оцеплению, измерив температуру, для защиты до парада помыли танки и улицы. А салют запускали в трех районах города.
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Нельзя: выходить из дома без справки и устраивать автопробег
К моменту первого празднования 75-летия Победы действовал строгий локдаун. Чтобы выйти из дома, нужна была веская причина. Вовсю штрафовали за нарушение самоизоляции: мужчин, которые распивали на улице водку на троих, екатеринбуржца, который приехал в чужой район на свидание с девушкой, одиноко выпивающего пиво.
В Первоуральске, например, спустя несколько дней после массового просмотра парада оштрафовали людей, которые участвовали в автопробеге из восьми машин и тем самым нарушили режим самоизоляции.
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Можно: проводить богослужения в закрытом помещении
В ночь на 19 апреля шли пасхальные службы. Людей в храмы пришло гораздо меньше обычного, да и сами священнослужители просили оставаться дома. Однако власти не рискнули закрыть храмы, как большинство других учреждений, — доступ был свободный. И несмотря на то, что накануне Роспотребнадзор запретил массовые религиозные обряды, никого из пришедших за нарушение самоизоляции не наказали.
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Нельзя: работать и покупать одежду в закрытом помещении
В апреле всю страну отправили на самоизоляцию, выходить из дома без причины было запрещено. Ходить на работу можно было только сотрудникам определенных предприятий. Закрыты были ТЦ, рестораны, люди не понимали, как долго это продлится. И в больницы на лечение тоже было не попасть.
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Можно: проводить многотысячный крестный ход
Крестным ходом до Ганиной Ямы во время Царских дней прошли около 10 тысяч человек, в шесть раз меньше обычного. Но это довольно много, учитывая, что это был конец июля, регион только отходил от первого пика заболеваемости. Летние веранды на тот момент заработали, но еще были закрыты музеи, фитнес-клубы, театрам было запрещено репетировать, а массовые мероприятия на улице даже с ограничением по количеству участников были еще запрещены. «Я считаю, что это все-таки лучше, чем если бы это памятное мероприятие приобрело характер стихийный», — объяснялся губернатор. В толпе люди шли и в масках, и без них. Ни о какой дистанции в полтора метра и речи не было.
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Нельзя: проводить фестивали
Из-за пандемии пришлось переносить сроки проведения Венского фестиваля — по плану он должен был состояться на день раньше крестного хода, но организаторам отказали.
Запретили проводить «Ночь музыки» летом.
Отменили джазовый фестиваль UralTerraJazz в Камышлове. Перенесли на год фестиваль битломанов.
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Можно: быть без маски, если ты губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев, собственноручно подписывающий указ о масочном режиме, сам предпочитает носить маску на рукаве пиджака. Или не носить вовсе — он забывал про маску и на улице, и на совещаниях в кабинете. Такую же вольность позволяли себе его подчиненные, некоторые чиновники администрации города и депутаты. И ничего им за это не было. С вопросом в оперштаб мы обратились в июле, до сих пор ждем ответа.
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Нельзя: не носить маску
Простых смертных за отсутствие маски штрафуют — например, за одну только неделю в декабре было выписано 224 протокола. А еще за отсутствие маски летом оштрафовали пикетчика: мужчина не скрывал лицо во время одиночной акции, как того требует закон, и надел маску, когда к нему подошли полицейские и попросили это сделать. Тем не менее, ему впаяли штраф.
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Можно: подозреваемых в заболевании закрывать в обсерваторах
С первых дней пандемии власти были очень обеспокоены распространением вируса — тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими, отправляли в обсерваторы. Позже там начали селить тех, кто был заражен, но болел бессимптомно. На этом заработали некоторые отели.
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Нельзя: получить больничный проживающим с заболевшим
Спустя буквально пару месяцев после тотального закрытия всех подозрительных в обсерваторах вдруг тактика изменилась. Мужьям и женам заболевших начали отказывать в больничных. Да и вообще контактным перестали делать тесты. Ну, а еще через пару месяцев никого уже не беспокоили и сами заболевшие — им предлагалось самостоятельно перемещаться до больницы, сидеть в очередях.
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Можно: проводить концерты в «Экспо»
В пандемию были закрыты многие развлекательные заведения, вечеринки нельзя было устраивать даже под открытым небом. Но одна площадка оказалась очень «везучей». В «Екатеринбург-Экспо» 13 ноября выступали «Би-2», шла вторая волна коронавируса.
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Нельзя: смотреть хоккей с трибун
За две недели до концерта в «Экспо» «Автомобилист» играл при пустых трибунах, потому что действовал коронавирусный запрет. Спустя неделю после концерта в «Экспо» хоккеисты снова играли — и снова при пустых трибунах по той же причине.
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Можно: смотреть футбол на свежем воздухе
В период запрета всех массовых мероприятий оказалось допустимым приглашать зрителей на футбол. ФК «Урал» анонсировал, что прийти смогут более трех тысяч человек. Клуб охотно комментировал СМИ сам факт, что зрителей пустят. А через пару дней Куйвашев, по странному стечению обстоятельств, переписал свой указ, разрешив присутствовать на спортивных мероприятиях именно в той пропорции, как обозначил «Урал».
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Нельзя: заниматься воркаутом втроем
В период проведения футбольного матча со зрителями было нельзя было заниматься физкультурой на улице в компании, максимум — по двое. Из других действовавших запретов: нельзя было проводить выставки, работать клубам, ресторанам, кинотеатрам, ТЦ, базам отдыха; детские комнаты продолжали считать убытки из-за запретов на работу. В автомобиле нельзя было ехать третьему.
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Можно: устраивать заседания при журналистах в полпредстве и ЕГД
В числе тех, кто не прекращал работу в нерабочие дни, были представители власти и журналисты. Полпред Николай Цуканов проводил совещания, как с представителями других органов власти, так и с журналистами. Затем по этому же принципу стал работать Владимир Якушев. В Екатеринбургскую гордуму за год нельзя было попасть единожды: сразу после того, как депутаты уходили на карантин из-за вспышки коронавируса.
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Нельзя: устраивать заседания при журналистах в заксобрании и правительстве области
В заксо журналистов не пускают уже год. Помимо того, что приходить на заседания из-за пандемии нельзя, пандемия же, видимо, мешает устраивать трансляцию. Потому что такая техническая возможность в заксо есть. Правительство тоже не славится открытостью, губернатор, например, «вышел в свет» только на пресс-конференции в декабре. Там ему пришлось отвечать, почему он скрывается от журналистов.
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Можно: массово возлагать цветы
В пандемию нельзя проводить массовые мероприятия и вообще собираться большой компанией, но если держать в руках цветы, вирус отступает (видимо). Сначала эту теорию проверили губернатор, полпред, глава Екатеринбурга и депутаты. Затем цветочную акцию устроили «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. А через неделю это сделали на вахте памяти Немцова.
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Нельзя: заменить цветы на плакат
Если у людей в руках вместо цветов — плакаты, то такое собрание проводить нельзя, причем именно из-за пандемии. Из-за вируса власти запретили митинг памяти Немцова, массовый пикет в поддержку Хабаровска, акцию солидарности феминисток на 8 Марта. Впрочем, из этого правила есть исключение: можно брать плакаты, если выстраиваться с ними в надпись «Путин — наш президент».
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Можно: проводить суды при журналистах
В пандемию поменялись правила проведения судебных процессов: сначала суды шли только с участием сторон дела. А потом коронавирус перестал мешать открытости. Например, все желающие могли присутствовать на заседаниях по делу «уктусского стрелка» и водителя мерседеса, который сбил байкера.
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Нельзя: проводить суды при журналистах. И даже при «пустом» микрофоне
В пандемию поменялись правила проведения судебных процессов: сначала суды шли только с участием сторон дела. Да и потом коронавирус не перестал мешать открытости. К Владимиру Васильеву на процесс не пускают из-за пандемии, а на заседании по делу «Румянцев против Шибанова» запретили даже поставить в зале микрофон и видеокамеру без оператора — именно из-за коронавируса.
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Можно: оправдывать плохую уборку города болезнью сотрудников
В январе Екатеринбург засыпало снегом, коммунальщики не справлялись. Это в целом ежегодная картина, но на этот раз профильный вице-мэр назвал новую причину: сотрудники ДЭУ тотально болеют коронавирусом. На тот момент из 846 человек болел 101, чиновник представил полную картину по районам.
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Нельзя: сообщать о том, что сотрудники заболели
С апреля начали заболевать коронавирусом сотрудники Гортранса. Пришлось даже посадить общежитие на карантин. Об этом стало известно от профсоюза, а вот официальные власти — Роспотребнадзор и мэрия — скрывали, сколько человек у них заразилось, да и о самом факте говорили неохотно.
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До сих пор не сняты все запреты, связанные с коронавирусом. Люди обязаны носить маски, акции протеста запрещаются, суды могут отказать в посещении третьим лицам, правительство Свердловской области и депутаты заксобрания все еще работают в закрытом режиме. А люди, которым уже исполнилось 65 лет, продолжают, согласно букве закона, сидеть за самоизоляции уже почти год. Причем им нельзя будет выходить из дома даже после вакцинации.
Над проектом работали:
Светлана Загороднева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Фото и видео:
В проекте использованы фото и видео информационного агентства «Новый День»
Телефон редакции:
+7 (343) 380-23-37
По вопросам сотрудничества
обращаться: nr2.ekb@gmail.com