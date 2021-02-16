Полпред журналистам перед выборами: «Информационная поляна должна быть правильной»

Уральский полпред Владимир Якушев высказался о 2021-м с точки зрения избирательных кампаний, которые стартуют во всех регионах УрФО. В этом году, напомним, будут выбирать депутатов Госдумы, также пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы, Законодательного собрания Свердловской области и Думы Ханты-Мансийского округа – Югры. Плюс выборы в органы местного самоуправления во всех регионах УрФО. «Насколько нам нужна выборность в органы МСУ? Постоянная у нас дискуссия в этом отношении идет. Но сейчас выборы проводятся ровно в том формате, как написано в федеральном законодательстве. Такое количество кампаний будет проходить в 2021 году на территории Уральского федерального округа, период интересный», – прокомментировал Якушев.

Он же попросил СМИ, «чтобы информационная поляна была правильной, не ограничивала кого-то». «Не хочу говорить банальностей, но придется – поменьше всевозможного черного пиара. Я сторонник выбирать по деловым качествам. Что они в жизни достигли, чего путнего они могут принести со своим приходом в тот или иной законодательный орган власти, насколько им опыт позволяет ориентироваться в хитросплетениях жизни. А когда мы начинаем писать «то ли он украл, то ли у него украли», немножко уходим в другую сторону. Поэтому когда идет освещение того или иного кандидата, обращать внимание, что по своим деловым качествам представляет человек. Но если морально совсем уж нехороший, его каким-то образом в хорошем свете я не призываю освещать. Всегда должен быть баланс, в жизни к этому надо стремиться. Хотя очень редко это удается», – сказал полпред.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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