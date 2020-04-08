Николай Цуканов встретился с новым замгенпрокурора по УрФО Игорем Ткачевым

Сегодня в Екатеринбурге состоялась рабочая встреча полпреда президента в УрФО и заместителя генпрокурора Игоря Ткачева.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-центре полпредства, в первую очередь Николай Цуканов акцентировал внимание заместителя генпрокурора на исполнение поручений президента, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, соблюдение прав граждан, защиту их интересов во время режима ограничений и самоизоляции, своевременное предоставление гарантий и компенсаций.

Также полпред подчеркнул, что необходимо оценить меры поддержки бизнеса, предложенные регионами, минимизировать число проверок бизнеса в связи с экономическим ущербом от распространения коронавируса Covid-19. Нужно обратить особое внимание на оборонно-промышленный комплекс и исполнение государственного оборонного заказа.

Николай Цуканов и Игорь Ткачев также обсудили реализацию национальных проектов в регионах округа. Исполнение Указов Президента Российской Федерации, национальные проекты – приоритетные государственные задачи. Необходим жесткий контроль за расходованием денежных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, – подчеркнул Николай Цуканов. «Несмотря на непростую ситуацию сейчас в нашей стране и во всем мире, жизнь продолжается», – отметил полпред.

Отдельной темой разговора стала реализация мусорной реформы, обеспечения законности в жилищно-коммунальной сфере и формирование тарифов. Полпред подчеркнул, что жилищно-коммунальная сфера находится под самым пристальным вниманием со стороны населения, любые изменения в ней воспринимаются гражданами очень чувствительно. Тарифы должны быть обоснованными и понятными для людей, а взятые на себя обязательства регионами – исполняться.

Не обошлось и без упоминания о борьбе с коррупцией. «Глава государства неоднократно подчеркивал, что борьбу с коррупцией нужно вести последовательно, жестко и бескомпромиссно. Прошу вас обратить особое внимание на необходимость усиления мер по противодействию коррупции», – сказал полпред.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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