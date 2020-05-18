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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Понедельник, 18 мая 2020, 15:21 мск

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В Первоуральске оштрафовали депутата и председателя профсоюза ПНТЗ за участие в автопробеге (ФОТО)

Владислав Изотов с адвокатом

Сегодня в Первоуральском городском суде состоялось два заседания по административным делам о нарушении самоизоляции. Речь идет о ч.1ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

В первом заседании фигурировал Сергей Ошурков, который является председателем профкома ПНТЗ.

Вторым нарушителем самоизоляции оказался Владислав Изотов, который является заместителем Ошуркова, а также депутатом Первоуральской думы. В здание суда народный избранник пришел за два часа до заседания, чтобы вместе с адвокатом оповестить о своем отсутствии на процессе. С журналистами Владислав Изотов общаться отказался. Позже выяснилось, что и Ошурков сообщил суду о своей неявке.

Оба процесса проходили при пустом зале. По данным первоуральского суда, Ошурков с Изотовым нарушили самоизоляцию 1 мая. В этот день они участвовали в автопробеге, который состоял из 8 машин.

«Сегодня судом признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ Ошурков Сергей Леонидович и Изотов Владислав Вениаминович. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей», – сообщили в суде.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 18.05.20

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