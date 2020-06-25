Стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня в 8 часов утра началось всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Свердловской области будет работать 2 532 избирательных участка, в том числе в Екатеринбурге – 578. Время их работы 23 июня вечером уточнил ЦИК: всю неделю голосования они должны быть открыты с 08:00 до 20:00. Ранее облизбирком публиковал другой график: 25, 26 и 29 июня – с 16:00 до 21:00, 27 и 28 июня – с 10:00 до 15:00, а 30 июня – с 12:00 до 17:00. Один из читателей «Нового Дня», зашедший проголосовать по дороге на работу, отметил растерянность членов УИК: они обсуждали между собой, что о новом графике работы узнали только вчера. В другой УИК избирателей в 8 часов не принимали: комиссия ставила шатер в одном из соседних дворов.

Кроме стационарных участков, с 25 по 30 июня будут работать мобильные пункты во дворовых территориях, только в Екатеринбурге их будет около ста (по 15 на каждый из семи административных районов). Каждый день пункты будут менять дислокацию, таким образом, охвачено будет 600 дворов. В рабочие дни (25, 26, 29, 30 июня) на большинстве из них можно проголосовать с 10:00 до 13:00, в выходные (27 и 28 июня) – с 16:00 по 19:00. Уточнить график работы мобильных пунктов избиратели могут на сайтах своих территориальных (районных или городских) избиркомов.

Кроме того, будет активно применяться голосование на дому для граждан, соблюдающих самоизоляцию. Будет организовано голосование и для больных коронавирусом. «У нас будет много голосующих среди тех, кто на лечении находится, в том числе с коронавирусом. Кто-то в местах временной изоляции, кто-то в стационаре, кто-то на дому. Им всем будет предоставлена возможность [проголосовать за или против поправок]», – заявил 23 июня в ходе брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Председатель ИКСО Владимир Русинов заявил журналистам, что никакого разделения среди членов УИК для работы с больными и здоровыми избирателями не будет.

Напомним, всего в списки избирателей в регионе внесено 3 млн 330 тысяч 762 человека. Областные власти напечатали 2 млн 170 тысяч благодарственных писем, которые вручат участникам голосования. То есть в правительстве предполагают, что пройти опрос по Конституции пожелают две трети от числа всех избирателей в регионе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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