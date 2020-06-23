Автобусы, шатры и корты: на Урале спешно готовят площадки для голосования во дворах

Уже в четверг, 25 июня, начнется голосование по поправкам в Конституцию РФ. Наряду с традиционными процедурами – голосование в помещении УИК и на дому – впервые будет задействовано голосование на специально оборудованных придомовых территориях. Возникают вопросы: как это будет происходить, где и за чей счет. И если на первые два ответы найти вполне реально, то с третьим возникли сложности.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, голосование во дворах организуется для того, чтобы с целью санитарной безопасности максимально развести потоки голосующих. Такая форма голосования будет использована, в частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Верх-Нейвинске, Нижней Туре и ряде других городов. Сегодня на встрече с журналистави председатель ИКСО Владимир Русинов уточнил, что это не означает создания новых участков, только дополнительных пунктов сбора голосов при отдельных УИКах. Список таких точек должны опубликовать территориальные (городские или районные) избиркомы. Для финансирования процесса планировалось использовать средства из местных бюджетов. Всего дворовые пункты голосования будут организованы в 35 муниципалитетах.

Подойти к организации в разных городах решили по-разному. Например, в Первоуральске отказались от покупки шатров и палаток: для голосования задействуют автобусы. Об этом «Новому Дню» рассказала Вера Иванищева, пресс-секретарь администрации города. По ее словам, мобильное голосование вне закрытых помещений пройдет в 13 территориях. Внутри автобусов будут организованы рабочие места для сотрудников УИКов, будет обеспечена выдача средств индивидуальной защиты, одноразовых ручек. Входить в автобусы люди будут через одну дверь, а выходить через другую, чтобы не создавать затора. Жильцов близлежащих дворов оповестят заранее. Каждый день с 25 по 30 июня автобусы для голосования, которые предоставит местное муниципальное предприятие, будут стоять во дворах по несколько часов в первой половине дня. Назвать размер затрат в пресс-службе мэрии затруднились.

В Нижней Туре одним из ориентиров для избирателей станет магазин «Пятерочка». Однако в самом магазине голосования не будет. Как пояснила «Новому Дню» председатель РТИК Юлия Ямалеева, территория перед магазином подходит для установки шатра, а также окружена многоквартирными домами. Шатер должна предоставить местная администрация. В избиркоме предположили, что подобные конструкции остались от прежних городских праздников. Оценить затраты там не смогли, сказав, что этим занимается администрация. Пункт перед магазином планируется задействовать с 10 до 12 утра во вторник, 30 июня.

Верх-Нейвинский теризбирком решил организовать на территории муниципалитета восемь мобильных пунктов, в том числе на корте и детской площадке. Для информирования граждан на подъездах развесят объявления, выйдет специальный выпуск газеты «Верх-Нейвинский вестник», а уличный громкоговоритель будет транслировать специальный аудиоролик.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что на территории областного центра задействуют 100 мобильных пунктов. От возможных дождей участники голосования будут прятаться под тентами или в уже стоящих во дворах беседках. «Если избирательная комиссия примет решение об организации голосования на придомовой территории, то все жители домов будут проинформированы об этом заранее», – сообщает сегодня департамент внутренней политики мэрии. При этом на 16:00 23 июня списки таких пунктов были опубликованы на сайтах только трех ТИК: Верх-Исетской, Железнодорожной и Орджоникидзевской. Еще четыре комиссии на момент публикации этого не сделали. Стоимость организации голосования не называют ни в городском избиркоме, ни в мэрии, но, по данным «Нового Дня», речь идет о 9 млн рублей.

В администрации второго по величине города в области, Нижнего Тагила, для предоставления информации по мобильным пунктам попросили направить письменный запрос, ответ на который еще не получен. Списка мобильных участков на сайтах ТИК пока нет.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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