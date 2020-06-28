На Урале сильный ветер перевернул палатки для голосования

В воскресенье, 28 июня, в Полевском сильный ветер перевернул две палатки для голосования по поправкам, вносимым в Конституцию.

Инцидент произошел во дворе домов № 6 и № 7 в микрорайоне Зеленый Бор-2. По сообщению портала polevskoy.ru, в результате падения палаток у них переломило металлическое основание. К счастью, внутри в этот момент уже никого не было – из-за непогоды голосование решили перенести в автобус (такая практика с начала плебисцита действует, например, в Первоуральске).

Мэр Полевского Константин Поспелов сообщил, что работа УИК не прерывалась. «Уральская непогода делает свое дело, льет дождь и дует ветер, но, надеюсь, в ближайшее время вернется солнечная погода, и мы с вами в хорошем настроении поддержим наш город, нашу Конституцию и полным составом города придем на свои избирательные участки», – сказал мэр, обращаясь к полевчанам.

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 28.06.20

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