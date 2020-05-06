Для бессимптомных зараженных коронавирусом готовят обсерваторы

В Свердловской области в ближайшее время будет решен вопрос об изоляции людей, которые контактировали с больными коронавирусом, а также тех, кто переносит Covid-19 без симптомов. Соответствующие постановления готовит Минздрав РФ.

Как сообщил на брифинге глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, сейчас в области под наблюдением находится уже более 4 тысяч контактных лиц. Только в Екатеринбурге были госпитализированы 130 человек, которые контактировали с больными.

«Сегодня находится в разработке проект постановления Минздрава для выбора тактики по отношению к контактным лицам – как их наблюдать и сопровождать. Мы внимательно смотрим этот документ. Второе постановление появится в ближайший день-два, которое определит тактику по отношению к лицам без симптомов. Таких сейчас в регионе 58% из числа выявленных зараженных коронавирусом – более 740 человек. Этим людям не требуется какого-то лечения, но они должны находиться под наблюдением. Сейчас мы смотрим вопросы по их размещению в отдельных организациях, по типу обсервации и изоляции. Размещение таких людей в квартирах не рассматривается. Окончательное решение по этим вопросам будет принято после 12 мая», – рассказал Козловских.

По его словам, в федеральном оперативном штабе принято решение о поэтапном снятии ограничении в зависимости от динамика заболеваемости в каждом регионе. То есть в тех субъектах, где есть динамика роста заражения коронавирусом, ограничения снимут в последнюю очередь.

На сегодняшний день в Свердловской области есть осторожная динамика к снижению заболевших коронавирусом, отметил Дмитрий Козловских.

«Большинство заболевших по-прежнему выявляется в организованных и семейных очагах, часть заболевших – в других организациях, небольшое количество очагов – в медицинских учреждениях. Среди заболевших доля пожилых людей составляет 18%. Это позволяет надеяться, что пока эта категория граждан не вовлечена в распространение инфекции, и пока больших рисков для осложнения здоровья мы не видим», – сообщил главный санитарный врач области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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