Куйвашев: режим самоизоляции введен бессрочно

В Свердловской области ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Здравствуйте, действительно, изначально мы вводили режим повышенной готовности до 20 апреля. Очень внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к рекомендациям санитарных врачей. Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», – написал Куйвашев, отвечая на вопрос подписчицы. Отметим, это сообщение было опубликовано в числе прочих ответов в галерее, но конечно, именно оно вызвало больше всего обсуждений.

О том, что ограничительные меры не будут сняты 20 апреля, сегодня в ходе брифинга рассказал замгубернатора Павел Креков – он стал первым из представителей власти, кто публично объявил ключевое изменение для области. При этом норму отменили еще в конце прошлой недели, при выпуске очередного указа о мерах послабления для населения и бизнеса – фразу «20 апреля» просто убрали из текста, потому для общественности это осталось незамеченным, отдельного указа об отмене обещанного срока снятия ограничений не было. Но до сих пор по указам губернатора 20 апреля будет снята обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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