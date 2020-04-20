В Екатеринбурге впервые оштрафовали за нарушение указа о самоизоляции

Сегодня в Екатеринбурге вынесли первые решения о штрафах за нарушение указа губернатора о самоизоляции. Горожане попались патрулям полиции неделю назад в выходные, когда за два дня было составлено почти 300 материалов.

Как сообщили в пресс-службе свердловского областного суда, мировой судья Верх-Исетского районного суд на три тысячи рублей оштрафовал мужчину, который остановился поговорить со знакомыми. В 15:15 на улице Бебеля патруль заметил троих мужчин, распивавших водку. Сегодня рассмотрели протокол в отношении мужчины, который, по его словам, водку не пил, шел с работы домой, встретил знакомых и остановился поговорить. Но вину в нарушении ст. 38 Закона Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» – «Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции» он признал. Его оштрафовали, а дела в отношении двух собутыльников будут рассмотрены позже. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Еще два человека получили штрафы в Кировском районе. Мировой судья привлек к ответственности мужчину, который 12 апреля из другого района приехал на ЖБИ, на свидание с девушкой. Еще один штраф получил мужчина, выпивавший на улице Проезжей. Они заплатят по 3 тысячи рублей.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге уже рассматривали дело о нарушении режима самоизоляции – полицейские остановили двух мужчин, которые шли за продуктами и пивом. Суд отказался их штрафовать, посчитав причину появления на улице уважительной.

За минувшие выходные полицейские составили материалы в отношении 104 человек, которые, по их мнению, нарушили указ губернатора. Эти материалы передадут в министерство безопасности, а потом в суд.

Екатеринбург, Елена Иванова

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