За выходные полицейские выявили 104 случая нарушения самоизоляции

В субботу и воскресенье сотрудники полиции Екатеринбурга провели рейд, проверив, как жители города соблюдают режим самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, за два дня сотрудники полиции составили 28 протоколов по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 33 протокола по статье 20.20 «Употребление алкоголя в общественных местах».

«Собрано 104 материала о нарушении правил самоизоляции, которые будут направлены в министерство общественной безопасности Свердловской области для составления протоколов предусмотренных статьей 38 Закона Свердловской области об административных правонарушениях», – сообщили в пресс-службе.

Как уже сообщал «Новый День», граждане, которые неделю назад отправились в магазин за пивом, отделались легко. В позапрошлую субботу, 11 апреля, в 16:20 на ВИЗ-бульваре полицейские остановили двух мужчин и поинтересовались, почему они там прогуливаются. Те пояснили, что они вовсе не гуляют, а направляются в ближайший магазин за продуктами и пивом. Суд не нашел в их действиях административного нарушения, дело прекращено.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

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