российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 апреля 2020, 09:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

За выходные полицейские выявили 104 случая нарушения самоизоляции

В субботу и воскресенье сотрудники полиции Екатеринбурга провели рейд, проверив, как жители города соблюдают режим самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, за два дня сотрудники полиции составили 28 протоколов по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 33 протокола по статье 20.20 «Употребление алкоголя в общественных местах».

«Собрано 104 материала о нарушении правил самоизоляции, которые будут направлены в министерство общественной безопасности Свердловской области для составления протоколов предусмотренных статьей 38 Закона Свердловской области об административных правонарушениях», – сообщили в пресс-службе.

Как уже сообщал «Новый День», граждане, которые неделю назад отправились в магазин за пивом, отделались легко. В позапрошлую субботу, 11 апреля, в 16:20 на ВИЗ-бульваре полицейские остановили двух мужчин и поинтересовались, почему они там прогуливаются. Те пояснили, что они вовсе не гуляют, а направляются в ближайший магазин за продуктами и пивом. Суд не нашел в их действиях административного нарушения, дело прекращено.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

В пожаре на Уралмаше погибли 12 лошадей и 5 собак. / Женщину оштрафовали за фейк о Covid-19. / Семь прилетевших из Таиланда туристов помещены в обсерватор принудительно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

В мире выросло число готовых жертвовать своими правами в борьбе с коронавирусом

«Ждем комментариев губернатора…» Южноуральцы обвиняют власти в двойных стандартах

Главная Пасхальная служба в Екатеринбурге прошла в полупустом храме (ВИДЕО, ФОТО)

Союз журналистов России уличил московскую полицию в нарушении

Екатеринбург снова стал худшим в рейтинге самоизоляции

В Хабаровске больные коронавирусом устроили пьяный дебош в обсерваторе

Пробежки по лестницам в многоэтажках могут быть опасны для здоровья

В Верх-Исетском суде не стали наказывать мужчин, которые ходили за пивом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Самоизоляция,