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Пятница, 17 апреля 2020, 12:15 мск

Новости Екатеринбург

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В Верх-Исетском суде не стали наказывать мужчин, которые ходили за пивом

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрел протоколы в отношении двух мужчин, которых остановили полицейские на улице в прошлую субботу, 11 апреля.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, в 16:20 на ВИЗ-бульваре полицейские, которые контролировали исполнение указа губернатора о самоизоляции, остановили двух мужчин. Те пояснили, что они не гуляют, а направляются в ближайший магазин за продуктами и пивом. В отношении них были составлены протоколы и направлены в суд. Министерство общественной безопасности обвинило мужчин в нарушении ст. 38 Закона Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» – «Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции».

Мировой судья, изучив материалы, прекратил производство, так как не нашел в действиях мужчин состава административного правонарушения. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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