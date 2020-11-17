Фотофакт: губернатор Куйвашев носит маску на рукаве пиджака

Сегодня на пресс-подходе во время перерыва в заседании заксобрания губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал новый способ ношения медицинской маски – на рукаве. Председатель заксо Людмила Бабушкина свою просто держала в руках.

Добавим, пресс-подход проходил с соблюдением серьезных мер предосторожности: ни одного журналиста в здание не пустили, они смотрели трансляцию в интернете. Присланные ими вопросы зачитывал руководитель пресс-службы заксо.

С рассказом о бюджетной политике на 2021 год губернатор выступал с трибуны без маски, но надел ее, когда награждал лучших налогоплательщиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

Сотрудника больницы будут судить за продажу базы данных жителей Свердловской области. / Екатеринбургская автоледи пойдет под суд за избиение другой автоледи. / Площадь 1905 года пока не будут закрывать для строительства ледового городка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»