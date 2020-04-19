Главная Пасхальная служба в Екатеринбурге прошла в полупустом храме (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге, в Свято-Троицком кафедральном соборе, прошла Пасхальная служба. Она состоялась при необычайно малом количестве прихожан – из-за самоизоляции по коронавирусу.

Пасхальная служба в Екатеринбурге

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город к началу службы был необычно пуст. У ограды храма дежурила полиция. На входе сестры милосердия предлагали всем прихожанам антисептик. Большинство верующих были в масках. Само богослужение провел лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На крестный ход, который ограничился троекратным обходом храма, пошли только священники и певчие, мирян попросили остаться внутри. «Верующие – не убийцы и не самоубийцы, но их души нуждаются в пище. Продовольственные магазины открыты. Поэтому и у верующих должна быть возможность прийти в Божий храм и утешиться», – сказал «Новому Дню» настоятель Свято-Троицкого собора, протоиерей Николай Малета.

В завершение богослужения митрополит Кирилл поздравил всех со светлым праздником Христова Воскресения. Он также сообщил о прибытии в Екатеринбург Благодатного огня, который будет раздаваться на приходах сегодня, 19 апреля, после Пасхальной вечерни (она начнется в 16.00). Как прошла Пасха в самоизолированном Екатеринбурге – смотрите в нашем видеоматериале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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