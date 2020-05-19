В автобусном парке Екатеринбурга заразились коронавирусом несколько десятков человек

На двух автобусных предприятиях Екатеринбурга выявлены крупные очаги коронавируса.

В общежитии работников АП №3 на улице Зоологической положительные результаты теста выявлены у 60 человек (первый заболевший появился еще в апреле). В майские праздники с подтвержденным диагнозом Covid-19 были госпитализированы семь работников из автобусного предприятия №6. Один водитель, мужчина 50 лет, умер в больнице, но причиной смерти было указано сердечное заболевание.

По данным руководителя Свердловского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольги Соловьевой, число инфицированных в объединении автобусных предприятий уже превысило сто человек.

В региональном оперативном штабе «Новому Дню» сообщили, что по постановлению Роспотребнадзора закрыт на карантин один этаж общежития на улице Академика Вонсовского (это общежитие АП№6). «Принимаются все меры, положенные в таком случае: выявление контактов, постконтактные тестирования, изолирование, медицинское наблюдение, дезинфекция. Организация пространства внутри здания позволяет не распространять ограничительные меры на все здание», – прокомментировали в штабе.

Узнать точное число зараженных работников «Гортранса» не удалось. Эту информацию агентству не предоставили ни в управлении Роспотребнадзора, ни в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ни в региональном оперштабе. «На работе предприятия болезнь сотрудников никак не сказалась. У «Гортранса» есть резерв водителей и кондукторов», – уточнили в мэрии.

Ольга Соловьева отмечает, что тотального тестирования на автобусных предприятиях нет. «Тесты делают не всем работникам подряд, а ограниченному числу контактных лиц. В АП №6 работают 600 человек, но на карантин направили только 50 человек – в отношении них и делали тесты. Иногда до предела доходят случаи. Человека госпитализировали 4 мая, потом его выписали, 8 мая ему снова стало плохо. «Скорая» сначала не хотела его брать, считая, что у него был постэффект заболевания. В результате все-таки забрали в больницу, а у него уже двусторонняя пневмония. И только тогда взяли тест. А человек за это время успел заразить семью», – рассказала собеседница агентства.

По ее инициативе отраслевой профсоюз собирается выступить с предложением приравнять заболевание Covid-19 у водителей и кондукторов к несчастному случаю на производстве, по аналогии с медицинскими работниками. Ольга Соловьева считает, что это справедливо, так как работники пассажирского транспорта во время пандемии тоже находятся в зоне риска заражения. Они постоянно контактируют с большим количеством людей, и даже средства защиты не могут обеспечить безопасность на 100%. Если на государственном уровне заболевание будут связано с производственной деятельностью, тогда водители и кондукторы могут добиться выплаты пособий, а в случае смерти семья погибшего могла бы получить компенсацию в размере 1 миллион рублей.

Предложение транспортников отдельным пунктом включено в резолюцию Свердловской федерации профсоюзов, которая будет принята на отчетной конференции 29 мая. После этого, как надеется Ольга Соловьева, будет создана рабочая группа и начнется проработка вопроса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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