У одного из работников екатеринбургского Гортранса подтвержден коронавирус

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских прокомментировал ситуацию с введением карантина на автобусном предприятии № 3 в Екатеринбурге. Один из работников предприятия заболел коронавирусом – диагноз подтвержден.

«По месту жительства этого работника – а это общежитие, где достаточно сложно соблюдать режим изоляции – введены соответствующие мероприятия. Определен круг контактных с заболевшим, за ними установлено медицинское наблюдение. В отношении близкого круга контактных будет проведен отбор лабораторных материалов на исследование», – сообщил санврач.

Козловских подчеркнул, что общественный транспорт является зоной риска распространения новой инфекции: «Губернатор анонсировал введение масочного режима. Он будет обязателен для работников транспортных предприятий. Мы будем рекомендовать масочный режим и для пассажиров».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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