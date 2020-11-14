Шуре «Би-2» и охранникам пришлось усаживать танцующих фанатов: как прошел рок-концерт без танцпола (ФОТО)

В Екатеринбурге на концерт «Би-2», который по требованиям Роспотребнадзора должен был «сидячим», фанаты устроили небольшое столпотворение. Охранникам и волонтерам пришлось в течение всего выступления ходить по залу и просить зрителей занять свое место. Особо буйных выводили.



Вчера в «Екатеринбург-Экспо» прошел первый с начала пандемии большой концерт группы «Би-2». Программа символично называлась «Выйдем из дома». Согласно требованиям Роспотребнадзора, танцполы на концертах теперь под запретом – все слушатели должны занимать сидячие места, причем желательно на расстоянии. Естественно, зрители должны носить маски и соблюдать дистанцию.

Еще до начала концерта было понятно, что на рок-концерте вряд ли удастся соблюсти все рекомендации санитарных врачей, хотя организаторы очень старались. Как передает корреспондент «Нового Дня», на входе в МВЦ у всех действительно измеряли температуру и просили надеть маски, тем, у кого СИЗов не было, маски выдавали. Но уже после прохождения контроля люди переставали соблюдать какие-либо требования.



«Дистанции особо никто не соблюдал, некоторые были в масках, некоторые нет. В зале волонтеры постарались и всех перед началом концерта действительно рассадили по местам. Но только выключился свет, прозвучали первые аккорды – и народ в прямом смысле слова ринулся танцевать. Все встали в проходах, срывали с себя маски и кричали как они любят Леву и Шуру. Людям, которые продолжали сидеть на местах, ничего не было видно. На просьбы отойти или надеть маску танцующие реагировали не очень адекватно», – рассказала «Новому Дню» зрительница концерта.

Утихомирить публику попытались сами музыканты. Шура со сцены сообщил, что в зале есть сотрудники Роспотребнадзора и они могут подойти оштрафовать любого, кто отказывается сесть на место и надеть маску. Но люди продолжали вставать и танцевать.

Организаторы выпустили в зал волонтеров – в основном молодых девушек и парней – на которых разгоряченные фанаты почти не реагировали. После чего в зале появились уже охранники МВЦ. Весь концерт мужчины ходили между рядами и следили, чтобы зрители оставались на своих местах. Были и неприятные инциденты. «Перед нами танцевали два пьяных парня с пивом в руках. Они отказывались садиться, подрались и разлили пиво на зрителей. В итоге охранники вывели их из зала», – рассказала девушка Анна.

Но в целом публика осталась довольна концертом.

Напомним, в Свердловской области разрешено проводить концерты только при условии заполняемости зала не больше, чем на 50%. Танцполы и фанзоны запрещены. Развлекательные мероприятия должны заканчиваться до 23:00.

Екатеринбург, Анна Темрук, Ольга Тарасова

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