В Екатеринбурге из-за пандемии отменили концерт Полины Гагариной

В Екатеринбурге отменен концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в эту пятницу в «Екатеринбург-Экспо». Информацию «Новому Дню» подтвердили организаторы, добавив, что выступление перенесено на весну будущего года.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе принято решение о переносе концерта на апрель 2021 года. Все ранее купленные билеты остаются действительны, доступны к возврату», – говорится в заявлении.

Напомним, недавно прошел «сидячий» концерт рок-группы «Би-2», на котором Шуре «Би-2» и охранникам пришлось успокаивать танцующих фанатов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

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