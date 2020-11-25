В Екатеринбурге могут отменить еще один концерт – на этот раз «чайфов»

Еще один концерт могут отменить в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. На этот раз под угрозой переноса выступление рок-группы «Чайф», приуроченное к 35-летию коллектива. Музыкальный вечер запланирован на 5 декабря.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Екатеринбург-Экспо», пока распоряжения об отмене нет: «Вопрос обсуждался. Но решение не принято».

Напомним, сегодня стало известно о переносе концерта певицы Полины Гагариной с 29 ноября на 30 апреля будущего года из-за «сложившейся эпидемиологической ситуации в городе».

Екатеринбург, Анна Темрук

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