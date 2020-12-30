Пандемия, которая изменила всё, – политические итоги 2020 года

2020 год стал эпохальным во всех смыслах – пандемия коронавируса, реформа Конституции РФ, рокировки во власти и подъем протестной активности, несмотря на карантинные ограничения. «Новый День» вспоминает самые важные политические события, которые повлияли и будут влиять на нашу жизнь.

Поправки в Конституцию и обнуление Путина

В середине января президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал реформу основного закона страны – Конституции РФ, после чего последовала отставка правительства Дмитрия Медведева. Для подготовки изменений спешно была собрана рабочая группа, в которую помимо политиков и юристов вошли спортсмены, актеры, музыканты и известные общественники, в том числе и представители Свердловской области – депутат ГД Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В марте Госдума утвердила пакет поправок, вносимых в Конституцию, причем в последний момент в документ была внесена решающая поправка – об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Что говорят люди о поправках к Конституции

Глава государства при этом пообещал, что изменения вступят в силу только после всенародного голосования. Изначально планировалось провести общероссийский опрос в апреле, но вмешалась пандемия коронавируса. Причем оппозиция перед локдауном даже умудрилась организовать протестный пикет. День голосования в итоге был назначен на 1 июля. Но фактически оно стартовало 25 июня – сразу после празднования отложенного 75-летия Победы. В карантинных условиях плебисцит выглядел необычно – люди голосовали в шатрах, автобусах, члены избиркомов в защитных костюмах ходили по квартирам и передавали жильцам бюллетени в запечатанных пакетах. К голосованию даже привлекли ковидных пациентов, находящихся в «красных зонах». В Екатеринбурге власти воспользовались проверенным способом поднять явку и совместили голосование с лотереей, которую зачем-то приурочили ко Дню строителя (профессиональный праздник отмечался 9 августа, больше чем через месяц после конституционного опроса). Конечно, не обошлось и без мобилизации бюджетников – о чем заявляли независимые наблюдатели от «Голоса». В регионах России под шумок делали странные госзакупки, на которые ушло около 4,5 миллиарда рублей. Оппозиция вяло пыталась противодействовать происходящему, в итоге самой заметной протестной акцией стало бойкотирование плебисцита отдельными членами УИК. Итоги голосования были предсказуемыми. В Свердловской области поправки в Конституцию поддержали 65,9 % избирателей. Против высказались 32,9%, в основном это были жители небольших областных городов и поселков. Явка в регионе оказалась одной из самых низких в стране.

Спустя полгода Госдума приняла законопроект, согласно которому Владимир Путин может еще два раза баллотироваться в президенты и, в случае избрания, руководить страной до 2036 года. Сам Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Протесты в Хабаровске и акции солидарности

В начале июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Политик был избран главой региона от ЛДПР, победив на выборах конкурента-единоросса, поэтому многие политологи расценили арест Фургала как отложенную месть. Вслед за этим в Хабаровске начались многотысячные протесты, которые не стихают уже полгода. В августе в знак солидарности с хабаровчанами начали акции протеста жители крупных городов России. Екатеринбург не стал исключением. Одиночные пикеты на площади 1905 года и в сквере у драмтеатра закончились задержаниями, причем полицейские действовали нелогично и неоправданно жестко. Например, житель Каменска-Уральского Денис Гауэрт отправился в автозак за то, что участвовал в несанкционированном пикете (мужчина выгуливал собаку, но держал в руках плакат с надписью «за Хабаровск»), был без маски (хотя по действующему законодательству на митинге нельзя скрывать лица) и оказал сопротивление (при задержании каменца пыталась отбить толпа). Мужчина провел 5 суток в спецприемнике, а позже был оштрафован. Впоследствии также были наказаны женщины, которые пытались задержать полицейский автобус с находящимся там Гауэртом.

Полиция задерживает участников акции в поддержку Хабаровска

Екатеринбуржец Николай Улитин был оштрафован за то, что припарковал в центре города свой минивэн с плакатами в поддержку протестов в Хабаровске. Позднее в суде представитель МОБ заявил, что автомобиль пикетчика является «сборно-разборной конструкцией», следовательно, мужчина должен был заранее согласовать акцию с министерством.

А еще через месяц правоохранители добрались до девушки, которая опубликовала видеоролик в «Тик-токе» с призывом поддержать протестующих хабаровчан. В суде Кристине Альтшулер вменили организацию незаконного митинга, девушка была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Отравление Алексея Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, политик в состоянии комы попал в реанимацию. Омские врачи долго не могли поставить диагноз, а затем заявили о нарушении обмена веществ у пациента. Спустя два дня по просьбе родственников Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что в организме оппозиционера были обнаружены следы яда «Новичок», затем эти выводы подтвердили в ОЗХО. Российские власти отрицали свою причастность к отравлению Навального, политологи также высказывали сомнения в заключении зарубежных химиков. В конце сентября Алексей Навальный был выписан из немецкой клиники и впоследствии заявил, что его отравили сотрудники ФСБ по личному приказу президента России Владимира Путина, и даже опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей. Путин кратко прокомментировал громкую историю с оппозиционером на своей пресс-конференции: «Зачем травить его, кому он нужен? Если бы хотели – довели бы до конца». В конце декабря СК завел новое уголовное дело на Алексея Навального по обвинению в крупном мошенничестве.

Екатеринбург отреагировал на отравление оппозиционера стрит-артом

Смена полпреда в УрФО

Для Свердловской области безусловно важным событием стала смена руководителя уральского полпредства. Президент РФ подписал указ об отставке Николая Цуканова 9 ноября, в тот же день стало известно, что представителем главы государства в Уральском федеральном округе назначен Владимир Якушев – бывший губернатор Тюменской области и бывший министр строительства РФ. Эксперты считают, что Якушев может стать «супервлиятельным» полпредом. Впрочем, сам чиновник при вступлении в должность ограничился дежурными заявлениями и лишь намекнул, что никакого противостояния с губернатором Свердловской области не будет.

Локдаун, провал здравоохранения, «виртуальный» губернатор

Пандемия Covid-19 полностью изменила мир, но в январе об опасности вируса, пришедшего из Китая, еще никто не догадывался. В начале года корреспондент РИА «Новый День» опрашивал китайских торговцев «Таганского ряда» о вспышке атипичной пневмонии у них на родине, службы аэропорта Кольцово усиливали досмотр пассажиров, а единственной заботой власти было организовать обсерваторы для прибывающих из Поднебесной мигрантов. Всё изменилось в марте, когда в Свердловской области был зарегистрирован первый случай коронавируса. Диагноз поставили девушке, прилетевшей из Италии. Вслед за этим в регионе начали вводить ограничительные меры: отмена массовых мероприятий, дистанционное обучение для школьников и студентов, закрытие кафе, ресторанов и торговых центров. Все административные учреждения перешли на особый режим работы – у посетителей стали мерить температуру на входе. В поликлиниках остановили профосмотры и вакцинацию населения. В аптеках начался дефицит масок и антисептиков. Причем в этот момент чиновники убеждали людей, что от распространения вируса помогает мытье рук, а маски не нужны. Через месяц на Среднем Урале ввели обязательный масочный режим, а за отсутствие СИЗ штрафовали полицейские.

С 30 марта по 11 мая в Свердловской области были нерабочие дни – по указу президента РФ. В этот период власти пугали уральцев электронными пропусками и огромными штрафами, в один день открывали и закрывали бытовые магазины, запретили торговать алкоголем после 19:00.

Примечательно, что с начала пандемии губернатор Евгений Куйвашев прекратил «живые» контакты с журналистами и населением и свел все общение к публикации постов в Instagram. Но в ответ получил бесконечный поток критики в свой адрес. Губернатора ругали за бессодержательные ответы и нерешительность в снятии карантина.

А вскоре стало понятно, что официальная информация о коронавирусе расходится с реальным положением дел. В областных больницах не хватало аппаратов ИВЛ и лекарств, сводки регионального оперативного штаба не совпадали со статистикой заболевших в муниципалитетах. В июне екатеринбуржцы не могли дозвониться до скорой помощи и неделями ждали результатов теста на Covid-19. В регионе начала расти смертность от хронических заболеваний, так как люди не получали плановую медицинскую помощь. Грубые нарушения в работе свердловского здравоохранения стали предметом разбирательства в федеральном Минздраве, после чего областной министр Андрей Цветков был уволен.

В августе и сентябре в Свердловской области царило относительное затишье, в Екатеринбурге даже возобновились концерты и фестивали. Но с октября в регионе началась вторая волна коронавируса, которая стала более тяжелой и продолжительной. Медицинские учреждения снова массово переоборудовали под ковидарии, повторились проблемы с вызовом скорой помощи и тестированием контактных лиц, в областных городах больницы не справлялись с потоком больных – в приемных отделениях образовались суточные очереди, а запись на КТ легких растянулась на две недели. Нехватку врачей на местах до сих пор закрывают студенты-медики. Екатеринбургская дума и свердловское заксобрание вынужденно уходили на карантин из-за вспышки вируса. Впрочем, вице-губернатор Павел Креков, который с весны заменяет Куйвашева на брифингах и публичных мероприятиях, постоянно твердит о стабилизации ситуации с коронавирусом. С середины декабря в Свердловской области почти ежедневно выявляется более 400 новых случаев. Это рекордные показатели по сравнению с летней волной Covid-19.

Раскол в Русской православной церкви

Еще одно весьма неожиданное последствие пандемии – скандал в Екатеринбургской епархии. Весной 2020 года, когда региональные власти вводили ограничения на посещение храмов для верующих на Пасху, громко о себе заявил схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий, в миру Николай Романов. Он категорически отрицал необходимость любых профилактических мер и критиковал руководство церкви и президента РФ Владимира Путина. Последней каплей для епархии стала проповедь, в которой Сергий открыто призывал к свержению власти в стране. Ролик с выступлением скандального клирика признали экстремистским, а его самого лишили статуса священника – правда, только с третьего раза.

Расстриженный монах заперся в монастыре вместе со сторонниками, при этом пускал к себе журналистов. Приезд съемочной группы телеведущей Ксении Собчак в обитель закончился скандалом. Журналистка заявила, что расследовала случаи истязания воспитанников монастыря, но столкнулась с агрессией монахинь.

Схиигумен Сергий о конфликте с митрополитом

Параллельно против Сергия шли суды за распространение фейк-ньюс и пропаганду экстремизма. В сентябре Екатеринбургская епархия окончательно отлучила схимника от церкви, как и его адептов. После этого церковники попытались попасть в Среднеуральский монастырь для описи имущества, но сторонники бывшего схиигумена их не пустили.

В декабре митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл был переведен в Казань, а на его место назначили епископа Евгения (Кульберга ) . События вокруг захваченного монастыря стали развиваться стремительно – в ночь на 29 декабря в обитель нагрянул ОМОН, отлученный схиигумен был задержан силовиками, ему предъявили обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповеданий. В тот же день Басманный суд Москвы постановил арестовать Романова на два месяца – до 28 февраля.

Фиаско народной инициативы по возвращению мэрских выборов

Конкурсная система назначения глав муниципалитетов в Свердловской области была введена в 2018 году, и с тех пор политические активисты не прекращают попыток вернуть прямые мэрские выборы. В июле инициативная группа общественников зарегистрировалась в областном заксобрании, чтобы внести соответствующий законопроект. Активистам нужно было собрать не менее 10 тысяч подписей свердловчан в свою поддержку. Они справились с этой задачей за полтора месяца, причем собрали 13 тысяч подписей, хотя им мешали сначала «Областная газета», а потом сотрудники МОБ и полицейские. В свердловском парламенте народный законопроект откладывали до конца года. Затем его в закрытом режиме рассмотрел комитет по региональной политике и выдал отрицательное заключение. Решение коллег поддержали и на очередном заседании заксобрания. Депутаты заявили, что, во-первых, законопроект составлен юридически безграмотно, а во-вторых, нет никакой разницы, кто выбирает мэра – жители или местные думы.

Прямых выборов мэра не будет. Депутаты отклонили законопроект

Заключительную точку в попытке вернуть прямые выборы глав городов поставил губернатор Евгений Куйвашев. На пресс-конференции он заявил, что конкурсная система – это «нормальная форма, которая существует во всем мире».

Отставка главы Екатеринбурга Александра Высокинского

В уральской столице второй мэр подряд уходит со своего поста досрочно. Александр Высокинский написал заявление о сложении полномочий утром 22 декабря, после того как получил предложение стать первым заместителем губернатора Евгения Куйвашева. Алексей Орлов, бывший до этого первым вице-губернатором, стал исполняющим обязанности главы Екатеринбурга и главным фаворитом будущего конкурсного отбора на должность мэра. Эксперты отмечали, что рокировка власти была результатом внутриэлитных договоренностей – для горожан смена руководства не имеет никакой разницы, поскольку они не выбирают главу, как это было раньше. По мнению политологов, Высокинский как теоретик не справился с городским хозяйством, более того, губернатору не нравились его политические заигрывания с полпредством, поэтому Куйвашев предпочел поставить в Екатеринбурге верного соратника – Орлова. Но эксперты не исключают, что бывший вице-губернатор в новом статусе может стать самостоятельной политической фигурой.

На довыборах в ЕГД победил административный ресурс

В июле городская дума Екатеринбурга лишилась сразу двух депутатов: Елена Дерягина скоропостижно скончалась после болезни, Олег Кагилев был осужден на 7 лет колонии за коррупционное преступление. Для замещения мандатов по округам № 3 и № 9 были назначены довыборы – на 22 ноября. Избирательная кампания стала политическим дебютом для православной активистки Оксаны Ивановой и координатора «Открытой России» Владислава Постникова. Но несмотря на их агитацию, результаты были предсказуемыми – депутатские мандаты получили единороссы Антон Швалев и Виталий Чачин, которые в прошлом числились в рядах «Справедливой России». Примечательной особенностью кампании стало досрочное голосование, на которое шли в основном бюджетники с направлениями от работодателей. В избиркоме заявляли, что это лишь способ разъединить потоки избирателей во время пандемии. В результате явка на досрочном голосовании была аномально высокой, тогда как в основной день довыборов на участки пришло всего 5% избирателей. Из 110 тысяч жителей в голосовании приняли участие чуть более 11 тысяч. В целом кампания стоила городскому бюджету 24 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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