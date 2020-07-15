«Верните нам Фургала!»: Хабаровск пятый день протестует против ареста губернатора (ВИДЕО)

В Хабаровске в среду вечером возобновилась несанкционированная протестная акция с требованием освободить арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Судя по выложенным в Сети видео, на улицу вышли несколько сотни человек. Они прошлись шествием по центральным улицам города. Акция в поддержку глав региона прошла мирно и без провокаций. Сотрудники полиции дежурили около здания краевой администрации, наблюдая за происходящим.

Митингующие по традиции начали собираться на площади перед зданием администрации Хабаровского края после завершения рабочего дня, а затем двинулись по центру города в сторону Амура параллельно транспортному потоку.

Проезжающие мимо автомобилисты сигналили участникам шествия, выражая поддержку.

В руках у некоторых участников акции были плакаты «Народ – источник власти», «Фашизму – нет», «Честный суд», «Народу – свободу слова», «Наш край – нам решать». Манифестанты скандировали «Я/Мы Фургал», «Свободу!», «Верните нам Фургала!», «Фургал, мы с тобой!», «Фургал – наш выбор!».

Полиция наблюдала за шествием и не вмешивалась в происходящее. Перед этим, судя по роликам в интернете, сотрудники полиции раздавали митингующим маски, а те их благодарили.

Надо отметить, что сам Фургал, находящийся в настоящее время в московском СИЗО «Лефортово», не знает о массовых акциях в Хабаровске в его поддержку. Об этом сообщила представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Члены ОНК накануне снова посетили политика в следственном изоляторе. По словам Меркачевой, правозащитникам запретили говорить о митингах, а сам Фургал не может узнать об этом, поскольку в камере не работает телевизор.

Меркачева отметила, что условиями содержания губернатор доволен. По его оценке, в СИЗО работает «дружелюбный коллектив». Меркачева добавила, что арестованный чиновник находится в хорошем расположении духа, читает книги и занимается спортом, передает ТАСС.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и доставили в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. В минувшую пятницу,10 июля, Басманный райсуд столицы отправил губернатора под арест на два месяца. Фургал заявил в суде о своей невиновности. В понедельник, 13 июля, защита обжаловала арест политика.

Массовые протесты из-за ареста Фургала продолжаются в Хабаровске пятый день. Самой массовой стала субботняя акция, когда на улицы города вышли, по разным оценкам, до 35 тысяч человек. Полиция в то же время насчитала 10-12 тыс. участников протеста.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 15.07.20

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