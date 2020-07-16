Фургал оставлен под арестом. В Хабаровске снова митингуют в поддержку губернатора

Мосгорсуд на заседании в четверг признал законным решение Басманного суда об аресте на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об организации заказных убийств и покушения на убийство предпринимателей 15-летней давности. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты губернатора, оставив решение суда первой инстанции без изменения, передают информагентства.

В апелляционной жалобе адвокаты чиновника просили суд освободить его из-под стражи. Заседание Мосгорсуда прошло в закрытом режиме.

Фургал участвовал в рассмотрении жалобы на арест по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Сам он отвергает все обвинения и настаивает на своей непричастности к вменяемым преступлениям.

Как сообщал «Новый день», Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске сотрудниками ФСБ и этапирован Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 10 июля Басманный райсуд столицы отправил губернатора под арест на два месяца. Фургал заявил в суде о своей невиновности. 13 июля защита обжаловала арест чиновника.

Надо отметить, что с субботы, 11 июля, в Хабаровске проходят стихийные протесты с требованием освободить Фургала и вернуть в краевой центр. Вечером 16 июля на площадь Ленина перед зданием краевой администрации в Хабаровске снова вышли не менее сотни митингующих с плакатами в поддержку арестованного главы региона. Собравшиеся скандировали «Свободу!», «Я/Мы Фургал», «Открытый суд Хабаровск», сообщает dvhab.ru в прямом эфире в инстаграме. Затем протестующие по традиции начали шествие по центру города. Полиция не вмешивается в происходящее.

Адвокат хабаровского губернатора Борис Кожемякин после заседания Мосгорсуда сообщил журналистам, что его подзащитный знает о массовых акциях в Хабаровске, благодарит горожан за поддержку, но не одобряет протесты. «Он (Фургал – прим. ред.) сегодня заявил в суде, что не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он – губернатор Хабаровского края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства», – сообщил адвокат.

Ранее Фургал сообщил представителям ОНК Москвы, посетившим его в СИЗО, что его вынуждают подать в отставку. Давление на него оказывается не в СИЗО, а в другом месте, привела его слова член ОНК Ева Меркачева.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.07.20

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