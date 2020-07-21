Хабаровский аэропорт «заминировали» в день прилета врио губернатора Дегтярева

Неизвестные сообщили, что в аэропорту Хабаровская заложена бомба. Это произошло за три часа до прилета временно исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева.

Эвакуация людей из воздушной гавани прошла около 8:45 по местному времени, сообщили в пресс-службе аэропорта. Саперы исследовали здание и не нашли предметов, представляющих опасность.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. В 11:42 в Хабаровске приземлился самолет авиакомпании «Россия», на борту которого прибыл из Москвы Дегтярев.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил согласием. Прежнего губернатора Сергея Фургала, который сейчас находится под следствием, Путин отправил в отставку.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 21.07.20

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