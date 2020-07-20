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Понедельник, 20 июля 2020, 15:55 мск

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Путин нашел замену Фургалу: врио губернатора Хабаровского края станет представитель ЛДПР

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил согласием.

Прежнего губернатора Сергея Фургала, который сейчас находится под следствием, Путин отправил в отставку. «Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» указ главы государства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что в понедельник, 20 июля, глава государства подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края. При этом уже в субботу вечером политик заявил, что новый руководитель будет представлять ЛДПР, и другие претенденты «вроде бы не рассматриваются».

В Хабаровском крае более недели продолжаются массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. В первый день 11 июля на улицы в Хабаровске вышло по разным оценкам до 40 тысяч человек. В минувшие выходные количество протестующих побило рекорд: по данным СМИ, в Хабаровске протестовало от 50 до 80 тысяч человек, массовые акции прошли и в других городах Дальнего Востока.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году на волне протестов местного населения против управленцев от «Единой России». Он был задержан 9 июля 2020 года силовиками по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей в 2004 и 2005 годах и этапирован в Москву.

Москва, Татьяна Дорофеева

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