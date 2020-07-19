На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку губернатора Хабаровского края

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как уже сообщал «Новый День», главу региона задержали 9 июля, предъявив ему обвинение в организации убийств и покушении на предпринимателей в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке. Задержанного перевезли в Москву и поместили под стражу на два месяца. В субботу в Хабаровске прошел самый массовый митинг в поддержку губернатора – в мероприятии приняли участие до 50 тысяч человек. Солидарность с хабаровчанами продемонстрировали в субботу и во Владивостоке.

Сегодня акции в поддержку Фургала возобновились. Так, около сотни жителей Владивостока собрались сегодня днем у памятника Борцам за власть Советов, а потом двинулись в сторону ГУМа. Нескольких человек задержали. Один из них – мужчина, шедший с флагом СССР – его отвезли в участок и потребовали объяснений: что он хотел сказать, размахивая советским флагом. Кроме того, задержали одну из девушек, участвовавших в акции. Очевидцы утверждают, что всего были задержаны четверо, но в полиции это не подтверждают.

Новые акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре – в ниъх приняли участие по несколько десятков человек.

Владивосток, Артем Рокотов

Владивосток. Другие новости 19.07.20

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