В Хабаровске прошла самая массовая акция в поддержку губернатора Фургала

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку губернатора края Сергея Фургала.

Как уже сообщал «Новый День», главу региона задержали 9 июля, предъявив ему обвинение в организации убийств и покушении на предпринимателей в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке. Задержанного перевезли в Москву и поместили под стражу на два месяца.

До сегодняшнего дня жители края организовали 6 митингов в поддержку губернатора. Сегодняшняя акция по численности превзошла по численности все предыдущие: по данным «Коммерсанта» в пиковый момент насчитывалось более 50 тысяч участников.

Сначала люди выстроились перед зданием краевого правительства и скандировали «Фургал – наш выбор». Затем двинулись шествием по центру города, сделав пару «кругов» по улицам Муравьева-Амурского, Тургенева, Ленина, Пушкина. Кроме того, по центру Хабаровска проехала автоколонна поддерживающих Фургала из Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

По данным местных СМИ, в знак солидарности с хабаровчанами на улицы вышли и жители Владивостока. В шествии, по разным данным, приняли участие от 500 до 1 тысячи человек.

Ранее эксперты отмечали, что в деле Фургала выходные станут показательными для Кремля: протест либо купируют, либо он станет еще шире.

Хабаровск, Артем Рокотов

Хабаровск. Другие новости 18.07.20

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