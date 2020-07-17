Полпред Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время, сообщил вице-премьер, полред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, глава государства примет решение, «основываясь, прежде всего, на позиции следственных органов». «Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется, и в ближайшее время решение будет принято», – сказал Трутнев (цитата по ТАСС), заметив, что отсутствие губернатора приводит «к некоторой нестабильности – люди не понимают, что происходит».

Полпред добавил, что акции в поддержку арестованного главы края Сергея Фургала не повлияют на правосудие. «Люди могут выходить по любому поводу и выходят, и никто не мешает… Уголовный кодекс никто не отменит, следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством», – отметил Трутнев (цитата по РИА «Новости»).

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 10 июля Басманный райсуд столицы отправил губернатора под арест на два месяца. Фургал заявил в суде о своей невиновности. Накануне Мосгорсуд подтвердил решение суда первой инстанции, отклонив жалобу защиты губернатора на его арест.

Вчера же Следственный комитет РФ сообщил о наличии у следствия по «делу Фургала» «неопровержимых доказательств» главы Хабаровского края.

Добавим, что с субботы, 11 июля, в Хабаровске проходят стихийные митинги с требованием освободить Фургала.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 17.07.20

Порошенко поздравил украинцев с «геополитической катастрофой Путина ХХ века». / Австрия вслед за Германией выступила против США в борьбе за «Северный поток – 2». / В России рушится социальный мир. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»