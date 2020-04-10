Автомойки, цветочные магазины, частные детсады – какой бизнес остался без денег в коронакризис

Свердловский фонд поддержки предпринимательства представил статистику, какие сферы малого бизнеса оказались в зоне риска из-за карантинных мер по коронавирусу. На горячую линию, где специалисты консультируют предпринимателей по мерам господдержки, за две недели поступило несколько сотен звонков.

Как рассказали в пресс-службе фонда, больше всего вопросов поступает от представителей таких предприятий малого бизнеса бизнеса, как автомойки, детсады и центры по уходу за детьми, сельхозфирмы, гостиницы, цветочные магазины, салоны красоты и косметологические кабинеты, тренажерные залы, производственные фирмы (мебель, упаковка и прочее), небольшой бизнес в формате «магазины у дома» с отдельным входом.

Чаще всего предприниматели спрашивают, как платить зарплату сотрудникам, когда нет реальных финансовых источников, как оплатить страховые взносы за апрель, какие штрафы предусмотрены для бизнеса за нарушения в текущих условиях, как получить отсрочку коммунальных платежей, а также жалуются на сложности с предоставлением отсрочки по банковским кредитам.

«В минувший понедельник наши сотрудники приняли более 360 звонков. С момента запуска линии количество задействованных в ее работе специалистов увеличено с 17 до 37. Это в том числе и сторонние эксперты, юристы. А на текущей неделе к консультированию подключились специалисты Екатеринбургского центра развития предпринимательства», – рассказал замдиректора СОФПП Валерий Пиличев.

Начиная с этой недели горячая линия работает и по выходным дням. Предприниматели могут задать вопросы по телефону: 8 (800) 500-77-85.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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