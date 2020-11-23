Избирком опубликовал предварительные результаты довыборов в гордуму

На сайте Избирательной комиссии Свердловской области появились предварительные результаты довыборов в ЕГД по округам №3 и №9.

Как уже писал «Новый День», в обоих округах побеждают кандидаты от партии «Единая Россия» – Антон Швалев и Виталий Чачин соответственно. По предварительным данным избиркома, Швалев набрал в своем округе 1451 голос, или 29,5%, Чачин – 2400 голосов, или 41,2%.

На втором месте в округе №3 – кандидат от «Яблока» Владислав Постников, он набрал 1071 голос избирателей, или 21,78%. Очень небольшой разрыв между двумя дамами-кандидатками: у коммунистки Ольги Прожериной – 1028 голосов (20,90%), у Оксаны Ивановой от СР – 1013 (20,60%). На последнем месте – кандидат от ЛДПР Александр Каптюг с 354 голосами (7,19%). 205 избирателей испортили бюллетени. Досрочно проголосовали 2700 человек, на дому – 142.

В округе № 9 второе место пока занимает коммунист Виталий Ряписов – 1512 голосов или 25,98%. «Яблочник» Дмитрий Трынов набрал 865 голосов (14,86%), эсер Александр Смолин – 632 (10,86%), либерал-демократ Евгений Луконин – 411 (7,06%). Досрочно проголосовали 3466 человек, на дому – 232, испортили бюллетени – 193.

Окончательные итоги планируется подвести уже сегодня, но существенно картина уже не изменится.

Как уже сообщал «Новый День», явка на довыборах оказалась очень низкой – около 10%, причем половина избирателей проголосовала досрочно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В округе №9 на довыборах в ЕГД побеждает единоросс Виталий Чачин. / В думу Екатеринбурга по округу № 3 проходит единоросс Антон Швалев. Читать дальше

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