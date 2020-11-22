В округе №9 на довыборах в ЕГД побеждает единоросс Виталий Чачин

В объединенном штабе кандидатов от партии «Яблоко» рассказали о предварительных итогах голосования в избирательном округе №9 на довыборах в думу Екатеринбурга.

После обработки данных с 22 УИК первое место занимает представитель «Единой России» Виталий Чачин – 39,9%. На втором месте кандидат КПРФ Виталий Ряпасов, у него 25,06% голосов. «Яблочник» Дмитрий Трынов замыкает тройку с результатом 14,17%. У справедливоросса Александра Смолина и представителя ЛДПР Евгения Луконина по 10,3% и 7,3% соответственно.

Явка в девятом округе составила 10,4% избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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