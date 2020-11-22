В думу Екатеринбурга по округу № 3 проходит единоросс Антон Швалев

Стали известны предварительные результаты подсчета голосов в избирательном округе № 3.

По данным «Нового Дня», после обработки бюллетеней с 23 УИК из 28 победу одерживает единоросс Антон Швалев, он набрал 1203 голоса. На втором месте кандидат «Яблока» Владислав Постников – у него 886 голосов. Третье место заняла православная активистка Оксана Иванова, которая баллотировалась от «Справедливой России» – с результатом 853 голоса. Представительница КПРФ Ольга Прожерина ненамного отстала, она набрала 842 голоса. На последнем месте кандидат от ЛДПР Александр Каптюг, за него проголосовали 308 человек.

Напомним, явка на довыборах в округе № 3 составила 10,2%. Половина избирателей проголосовали досрочно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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