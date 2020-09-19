«Врачи в красной зоне аплодируют стоя»: Куйвашева обвинили в беспечности за «Ночь музыки»

Свердловчане упрекают губернатора Евгения Куйвашева в непоследовательности и беспечном отношении к эпидемиологической ситуации из-за прошедшего сегодня ночью фестиваля Ural Music Night, собравшего около 170 тысяч человек. По мнению граждан, теперь Екатеринбург ждет чудовищный рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое негодование граждане выплеснули в инстаграме губернатора, под его постом, в котором он делился положительными эмоциями от фестиваля. «…вопреки всем известным нам обстоятельствам, удалось организовать мероприятие так, что на него пришли почти 170 тысяч человек», – порадовался губернатор, на что получил далеко не такие позитивные ответы.

«Ага, значит, в нормальном режиме, как раньше, мы открыть школы не можем. Учитесь дети, не успевайте на доп.занятия, сидите в одном кабинете весь день, а то ж вдруг что... а организовать фестиваль, где 170 тыс.человек – без проблем», – пишет пользователь с ником pandasya7. «Линейки 1 сентября нельзя, а через 18 дней 170 тыс человек – можно», – удивляется lubov_vshivtseva. «Нашёл чем хвастаться! Через две недели опять на карантин все пойдём. Умом Россию не понять, а нашего губернатора вообще ничем не понять!», – пишет iuliyagracheva. «Врачи в красной зоне и эпидемиологи аплодируют стоя», – резюмирует elenavladkud.

Напомним, ранее одна из зрительниц фестиваля рассказала «Новому Дню», что около двух часов ночи, ближе к финалу, когда толпа «разогрелась» и ждала хедлайнера, певицу Ёлку, температуру зрителям измеряли очень выборочно. О социальной дистанции в толпе тоже говорить было сложно, тем более что некоторые зрители были навеселе.

Добавим, что, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 6065 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 19 июля, когда в стране было выявлено 6109 заболевших.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.09.20

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