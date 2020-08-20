Навального поместили в реанимацию после экстренной посадки самолета в Омске

Российский оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в реанимационное отделение одной из омских больниц в бессознательном состоянии. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс «Томск – Москва», на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту сибирского города. Как передает telegram-канал Aviaincidents, за час до этого аэропорт Омска «заминировали», в связи с чем проводилась эвакуация.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», – написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter. Она отметила, что Навальный не завтракал, а лишь пил чай, потому допустила, что его могли отравить, добавив яд в напиток. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания. Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», – рассказала Ярмыш.

Навальный провел несколько дней в Сибири с рабочим визитом. Его поездка началась с Новосибирска, где, по сведениям «Тайга.инфо», он собирал материал для нового расследования о депутатах от «Единой России», а также встречался с волонтерами. Из столицы Сибири он отправился в Томск. В Новосибирске и Томске должны состояться выборы в депутатов местных органов самоуправления. В обоих городах избиркомы зарегистрировали независимых кандидатов. Ярмыш допускает, что случившееся с Навальным связано с предвыборной кампаний.

После экстренной посадки в Омске самолет вылетел в Москву.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 20.08.20

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