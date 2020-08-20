Навальный в коме на ИВЛ. Полиция проверяет информацию об отравлении оппозиционера

Томская транспортная полиция начала проверку информации о возможном отравлении оппозиционного Алексея Навального в аэропорту Томска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Томского линейного отдела МВД РФ. По его словам, правоохранители уже работают в аэрогавани.

Проверку по сообщениям СМИ об отравлении Навального также проводит Управление Роспотребнадзора по Томской области, передает ТАСС.

По информации пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет». По ее словам, врачи до сих пор не говорят о диагнозе и есть ли угроза жизни. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», – Ярмыш.

Как ранее сообщал «Новый День», Алексей Навальный в четверг утром был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске в бессознательном состоянии. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс «Томск – Москва», на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту сибирского города.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. По ее словам, в больницу вызвана полиция. Ярмыш высказал мнение, что Навального могли отравить каким-то веществом, подмешанным в чай, который он пил в кафе в томском аэропорту. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», – добавила она.

Врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда из аэропорта был доставлен политик, Александр Мураховский подтвердил, что Навальный находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как «тяжелое, стабильное». Других подробностей в больнице не сообщили.

Позже заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что Алексей Навальный «находится на аппарате ИВЛ, состояние его стабильное». По его словам, врачи проверяют сразу несколько диагнозов. «В течение сегодняшнего дня диагноз будет определен», – подчеркнул он, отметив, что у медиков нет «уверенности, что причиной (состояния политика – прим. ред.) является отравление, но это одна из версий».

В свою очередь в минздраве Омской области рассказали, что медики провели все необходимые обследования для выяснения причины резкого ухудшения состояния Алексея Навального, отметив, что результаты будут позднее. Для лечения основателя ФБК привлечены специалисты всех профилей, добавили в ведомстве.

По данным источника Life, Навальному предварительно диагностировали острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на «слова врачей» пишет, что оппозиционер находится в коме второй степени. Медики предполагают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия – это сильный психодислептик. «Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай – часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв», – отмечается в сообщении.

Полиция уже опросила сотрудницу в «Венской кофейне» в аэропорту Томска, где Навальный пил чай перед посадкой в самолет. Также сообщается, что правоохранители изучаются записи с камер видеонаблюдения в кафе.

Тем временем юристы Фонда борьбы с коррупцией заявили, что подают заявление в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Москва, Омск, Наталья Петрова

Москва, Омск. Другие новости 20.08.20

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