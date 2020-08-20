Кремль готов содействовать в отправке Навального на лечение за рубеж

При необходимости лечения оппозиционного политика Алексея Навального за границей соответствующие обращение будет оперативно рассмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», – заверил Песков.

По словам пресс-секретаря оппозиционного политика Киры Ярмыш, Навальный остается в естественной коме на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. Медики осторожны в оценках и не дают никаких прогнозов. Супруга Алексея Навального Юлия заявляет, что врачи не пускают ее к мужу.

Руководитель юридического отдела Фонда по борьбе с коррупцией Вячеслав Гимади в свою очередь заявил, что соратники Навального направили по факту отравления политика обращение в Следственный комитет и потребовали возбуждения уголовного дела «по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ) и покушения на убийство (ст.30, 105 УК РФ)».

Лидер профсоюза «Альянс Врачей», врач-офтальмолог Анастасия Васильева сообщила на своей странице в Twitter, что медики отказывают в возможности посетить Навального. «К Алексею Навальному никого не пускают, медицинскую документацию не показывают. Состояние его тяжёлое. Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу. Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову (директор «Фонда борьбы с коррупцией» – прим. ред) в предоставлении выписки или эпикризе», – написала она.

Как писал «Новый День», Навальный был госпитализирован в реанимационное отделение одной из омских больниц в бессознательном состоянии. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс «Томск – Москва», на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту сибирского города.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.20

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