Оппозиционеры назвали запрет на транспортировку Навального политическим

Состояние оппозиционного политика Алексея Навального врачи оценивают как нестабильное, потому запрещают его транспортировку. Слова главного врача омской больницы, в реанимационном отделении которой находится оппозиционер, привела пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter. «Решения родственников для его перевозки недостаточно», – написала Ярмыш.

По ее словам, запрет на перевозку Навального «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», – написала пресс-секретарь. Она заявляет, что жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался брать на себя ответственность».

В министерстве здравоохранения Омской области в свою очередь заявили, что «в настоящее время в БСМП № 1 Омска проходит совместное с московскими специалистами обследование Алексея Навального, проходит расширенный консилиум». Сообщение об этом опубликовано на странице ведомства «ВКонтакте».

Состояние Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным для транспортировки, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский. «Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента», – сказал Мураховский, добавив, что необходимые для определения диагноза Навального исследования займут еще около двух суток.

Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов написал в Twitter, что до недавнего времени врачи готовили документы и оборудование для перевозки пострадавшего, но так и не позволили сделать это. «Врачи перестали нормально общаться. «Нетранспортабелен» и всё. Ощущение, что врачей подменили. Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно», – отметил Жданов.

По словам оппозиционера, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, за Навальным прилетел оборудованный медицинский борт из Германии, но врачи отказали в его транспортировке. «Навальный в коме. Врачи в Омске за сутки не сумели поставить диагноз. Но, когда за Алексеем пришёл оборудованный медицинский борт из Германии, омские врачи не дали перевезти! Скрывают улики, выполняют приказ, что угодно – заодно с людоедами», – написал Ройзман в Twitter.

О том, что решение о запрете транспортировки Навального является политическим и принято в Кремле, а не в омской больнице, считают соратники Навального. В частности об этом заявили Ярмыш и Леонид Волков. «До нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль», – заявила Ярмыш.

«Безусловно, принято политическое, а не медицинское решение. Я считаю: идет зачистка за исполнителями-неудачниками; ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме. Диагноза и анализов нет. Жизнь Алексея в огромной опасности», – написал Волков в Twitter.

Как писал «Новый День», Навальный был госпитализирован в реанимационное отделение одной из омских больниц в бессознательном состоянии. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс «Томск – Москва», на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту сибирского города, из-за того что оппозиционеру стало плохо. Сейчас Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Предположительно, Навального отравили.

Омск, Иван Гридин

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