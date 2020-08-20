Пригожин подтвердил готовность оплатить лечение Навального

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил намерение оплатить лечение оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в омскую больницу.

Утром 20 августа Алексей Навальный вместе с пресс-секретарем Кирой Ярмыш возвращался из Томска в Москву, когда сразу после взлета он почувствовал себя плохо и потерял сознание в туалете транспортного средства. После экстренной посадки в аэропорту Омска он был госпитализирован в местную больницу и впал в кому.

Одной из версий ухудшения состояния здоровья называлось отравление психолептиком. Также анализ крови Навального, по сообщениям СМИ, показал 0,2 промилле. Известно, что накануне вылета он посетил пригород Томска, где мог выпивать самогон. Врачи предположили, что Навальному могло стать плохо из-за смешения алкоголя и препаратов.

Редакция «Подъем» обратилась к в пресс-службу компании «Конкорд» за комментарием петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, ранее пожертвовавшего Навальному один миллион рублей в связи с закрытием ФБК из-за многомиллионных долгов. Спустя несколько дней оппозиционер вернул деньги.

Журналисты поинтересовались, планирует ли предприниматель снова оказать помощь Навальному, выделив средства на лечение или содействовать транспортировке на лечение за границу.

В компании процитировали Евгения Пригожина, подтвердившего готовность оплатить лечение Навального. При этом бизнесмен уверен, что российские специалисты имеют более высокую квалификацию, чем иностранные.

«Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет скучно. Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе», – заявил Пригожин.

В данный момент, согласно имеющейся в СМИ информации, Навальный находится в коме на искусственной вентиляции легких.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.08.20

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